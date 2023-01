TikTok bị cấm trong khuôn viên đại học Mỹ

Theo Bloomberg, Đại học Texas tại Austin hôm 17.1 cho biết đã chặn vĩnh viễn quyền truy cập TikTok trên hệ thống internet của trường, cấm các thiết bị sử dụng ứng dụng này trên mạng có dây hoặc Wi-Fi trong khuôn viên trường.

Thông báo trên tuân theo chỉ thị của Thống đốc bang Texas Greg Abbott vào tháng trước, khi ông ra lệnh cho tất cả các cơ quan bang cấm quan chức và nhân viên tải xuống hoặc sử dụng TikTok trên thiết bị do chính phủ cấp. Được biết, có ít nhất 25 bang khác của Mỹ đã thực hiện hành động tương tự, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia xung quanh việc sử dụng TikTok, vốn thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance.





TikTok cực kỳ phổ biến trong giới sinh viên đại học và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, ứng dụng này đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các quan chức liên bang và địa phương của Mỹ. Họ lo ngại về quyền sở hữu của TikTok và khả năng chính quyền Bắc Kinh có thể truy cập dữ liệu người dùng Mỹ. Các quan chức bao gồm Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray đều đặt câu hỏi liệu TikTok có thể là mối đe dọa an ninh quốc gia hay không.

Đại học Oklahoma tháng trước tuyên bố sẽ cấm truy cập vào TikTok trên hệ thống internet của trường, sau khi Thống đốc Kevin Stitt ban hành lệnh hành pháp cấm truy cập vào ứng dụng này trên các mạng và thiết bị của chính phủ. Đại học Auburn ở bang Alabama đã chặn TikTok theo chỉ thị tương tự từ thống đốc của bang. Đại học Boise State ở bang Idaho, theo lệnh từ Thống đốc Brad Little, cũng cấm truy cập TikTok trên các mạng của trường, nói rằng sinh viên nếu muốn truy cập TikTok thì có thể làm vậy bằng cách sử dụng gói dữ liệu di động của riêng họ.