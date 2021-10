TikTok gỡ bỏ hashtag đang là trào lưu của ca khúc rap dung tục

Hashtag là một từ hoặc một chuỗi các ký tự viết liền nhau được đặt sau dấu thăng (#) mà mọi người sử dụng trên các mạng xã hội. Trong phần gợi ý xu hướng nội dung nổi bật của TikTok hôm 5.10 có hashtag #muachoconchieccongtay (Mua cho con chiếc còng tay) thu hút hơn 721.000 lượt xem, với 633 video sử dụng đoạn nhạc ca khúc dung tục Censored của rapper Chị Cả - thí sinh King of Rap. Đáng nói, trong đoạn nhạc có tiết tấu nhanh theo phong cách remix, thì ca từ bài hát là về quan hệ bố chồng - con dâu rất tục tĩu và vô cùng phản cảm: "Mua cho con chiếc còng tay/ Nâng con dâu vào phòng bay/ Ta sẽ thay thế chồng con/ Tương lai thêm vàng son".

Ca khúc Censored ra mắt từ tháng 12.2018 nhưng đến nay bỗng bất ngờ bị "đào lại" và trở thành giai điệu hot khi khán giả trẻ biết rộng rãi đến ca khúc nhờ “trend” biến hình rầm rộ trên nền tảng TikTok.

Rapper Chị Cả (tên thật là Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1994, nổi tiếng trong cộng đồng hip-hop/underground) - chủ nhân ca khúc Censored vừa thừa nhận đây là sản phẩm không phù hợp với đại chúng và chính anh cũng không ngờ có một ngày ca khúc sẽ trở nên viral (lan tỏa), tạo nên hệ quả xấu đến như vậy. Anh đã gửi lời xin lỗi đến khán giả và cộng đồng, đề ra hướng giải quyết là sẽ cho xóa/ẩn ca khúc Censored trên nền tảng TikTok hay cả YouTube..., phối hợp với TikTok để đánh vào bản quyền các clip sử dụng đoạn nhạc này.





Hiện tại, hashtag #muachoconchieccongtay đã bị gỡ bỏ hoàn toàn trên TikTok. Cụ thể, khi click vào hashtag này ở TikTok, người dùng sẽ không thấy hiện ra bất kỳ video nào liên quan. Tên hashtag cũng đã bị xóa đi. Liên quan đến vấn đề này, phía TikTok cho biết: "Trong quá trình phát triển, chúng tôi cam kết duy trì một môi trường an toàn và hỗ trợ cộng đồng. Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi đề ra các chuẩn mực và quy tắc ứng xử chung cho TikTok. Tiêu chuẩn này sẽ đưa ra các hướng dẫn về những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên nền tảng, nhằm thúc đẩy một không gian an toàn... Tại TikTok, an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Về ca khúc dung tục Censored, phía TikTok khẳng định thêm trong tiêu chuẩn cộng đồng với những hướng dẫn chung về những gì được phép và không được phép xuất hiện trên nền tảng này: “Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi áp dụng cho tất cả người dùng và mọi nội dung được chia sẻ trên TikTok. Chúng tôi chủ động thực thi việc loại bỏ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng bằng cách sử dụng kết hợp công nghệ cũng như kiểm duyệt của con người trước khi nội dung được báo cáo cho chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyến khích các thành viên cộng đồng sử dụng các công cụ mà chúng tôi cung cấp trên TikTok để báo cáo bất kỳ nội dung nào mà họ cho rằng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi”.