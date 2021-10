TikTok và PUBG Mobile là những ứng dụng có doanh thu cao nhất trên toàn cầu

Theo Kalingatv, TikTok và PUBG Mobile đều là những ứng dụng có thu nhập cao nhất trên cả App Store và Play Store trong quý 3/2021. Hai ứng dụng được báo cáo có số lượt tải xuống cao nhất trong danh mục tương ứng của chúng.

Sensor Tower cho biết chi tiêu của người tiêu dùng trên TikTok và PUBG Mobile lần lượt tăng trưởng 41% và 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Doanh thu của TikTok được tính sau khi bao gồm Douyin trên iOS - phiên bản chỉ dành cho Trung Quốc của ứng dụng.

Chi tiêu của người tiêu dùng cho việc mua hàng trong ứng dụng, ứng dụng cao cấp và đăng ký trên App Store và Play Store đã tăng khoảng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 33,6 tỉ USD. Báo cáo cũng nói thêm sự tăng trưởng này đã được thúc đẩy bởi Google Play với ​​mức tăng chi tiêu của người tiêu dùng là 18,6%, lên 12,1 tỉ USD.





Ứng dụng có mức thu nhập cao thứ hai sau TikTok là ứng dụng đọc truyện tranh Piccoma đạt mức tăng trưởng 130% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là YouTube ghi nhận mức tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng là 17%. Google One và Disney+ lần lượt ở vị trí thứ tư và thứ năm khi xét về top ứng dụng có thu nhập cao nhất. TikTok cũng đã vượt qua tổng số 3 tỉ lượt tải xuống trên toàn thế giới.

Mặt khác, PUBG Mobile (bao gồm cả phiên bản Trung Quốc có tên Game for Peace) đã đứng đầu trong danh mục trò chơi khi xét về chi tiêu của người tiêu dùng. Chi tiêu của người tiêu dùng trên PUBG Mobile tăng lên 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Game có thu nhập cao ở vị trí thứ hai là Genshin Impact, tiếp theo là Pokemon Go và Roblox.