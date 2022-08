Tìm cách gỡ khó cho 1 triệu tấn tro xỉ 'kêu cứu'

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết sẽ tăng cường bảo đảm an ninh cấp độ 1 để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài 4 ngày.