Tin tức Covid-19 Cà Mau ngày 18.1: Có 354 ca mắc mới và 1 ca tử vong

Ngày 18.1, tin từ Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận 354 ca mắc Covid-19 mới (2 ca qua xét nghiệm PCR, 352 ca qua test nhanh) và 1 ca tử vong. Trong đó, có 308 ca cộng đồng, 46 ca đang cách ly.

Trong số ca mắc mới, TP.Cà Mau có 83 ca; H.Trần Văn Thời 59 ca; H.Đầm Dơi 40 ca; H.Ngọc Hiển 39 ca; H.Thới Bình 28 ca; H.Cái Nước 25 ca; H.U Minh 13 ca; H.Phú Tân 11 ca; H.Năm Căn 10 ca và ngoài tỉnh về 1 ca.

Cà Mau đã được trang bị 33.000 túi thuốc A, 4.700 túi thuốc B, 25.470 túi thuốc C. Hiện còn 2.700 túi túi A, 1.200 túi thuốc B, 5.454 túi thuốc C. Nhưng nhu cầu sử dụng trong 1 tháng là 9.000 túi thuốc A, 1.050 túi thuốc B, 5.100 túi thuốc C.





Theo Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, số lượng F0 điều trị tại nhà có sử dụng thuốc là 5.041 F0. Trong đó, có 4.696 người sử dụng túi thuốc A, 87 người sử dụng túi thuốc B, 258 người sử dụng túi thuốc C.

Hiện tỉnh Cà Mau có 6.078 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. Phân theo nơi điều trị, có 777 ca điều trị tại các cơ sở y tế, 260 ca điều trị tại cơ sở tăng cường và 5.041 ca điều trị tại nhà. Còn phân theo tầng điều trị, tầng 1 có 5.870 ca, tầng 2 có 152 ca, tầng 3 có 56 ca (14 nguy kịch và 42 nặng). Bệnh nhân Covid-19 điều trị khỏi trong ngày là 1.250 người, lũy kế 41.616 người.