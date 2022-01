Tin tức Covid-19 sáng 25.1 tại TP.HCM: Đang cách ly 564 người nhập cảnh

Theo công bố của Bộ Y tế, ngày 24.1, TP.HCM có 97 ca mắc Covid-19 mới, đứng thứ 38 cả nước, sau: Hà Nội (2.801 ca), Đà Nẵng (958 ca), Hải Phòng (733 ca), Hưng Yên (644 ca), Thanh Hóa (585 ca), Quảng Ninh (404 ca), Quảng Ngãi (387 ca), Bình Phước (382 ca), Bình Định (363 ca), Nam Định (355 ca), Hải Dương (342 ca), Bắc Ninh (335 ca), Nghệ An (306 ca), Vĩnh Phúc (297 ca), Phú Thọ (295 ca), Bắc Giang (292 ca), Thái Nguyên (288 ca), Hòa Bình (278 ca), Quảng Nam (270 ca), Thừa Thiên - Huế (259 ca), Lâm Đồng (196 ca), Cà Mau (191 ca), Thái Bình (174 ca), Khánh Hòa (159 ca), Tây Ninh (158 ca), Vĩnh Long (152 ca), Quảng Bình (148 ca), Bến Tre (134 ca), Lạng Sơn (133 ca), Quảng Trị (125 ca), Hà Nam (124 ca), Lào Cai (115 ca), Hà Tĩnh (112 ca), Sơn La (109 ca), Ninh Bình (107 ca), Hà Giang (106 ca), Phú Yên (105).

Trong khi đó, ngày 24.1, TP.HCM có 6 ca mắc Covid-19 tử vong, trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến, Tiền Giang (2 ca), Đồng Nai (1 ca), Trà Vinh (1 ca). Như vậy, TP.HCM ngày 24.1 chỉ có 2 ca tử vong.

Tính đến hết ngày 24.1, TP.HCM có tổng cộng 513.596 ca mắc Covid-19 và 20.305 ca tử vong.

Tình hình nhập viện, cách ly, xuất viện

Trong ngày 24.1, số ca mắc Covid-19 nhập bệnh viện tầng 2, tầng 3 ghi nhận cũng rất thấp, chỉ có 92 ca. Như vậy, tổng ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 chỉ còn 2.563 ca.

Trong đó tầng 3 là 595 ca, chiếm tỷ lệ 23,2% so với các ca đang nằm viện tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3.

Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 747 ca, chiếm tỷ lệ 29,1% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 7,3% so với tổng số F0 và giảm 50% so với 10 ngày trước.

Số ca đang thở máy xâm lấn là 204 ca, chiếm tỷ lệ 8% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số F0.

Số trẻ em dưới 16 tuổi đang nằm viện là 54 ca và 7 ca phụ nữ mang thai.

Tính đến hết ngày 24.1, số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung chỉ còn 165 ca.





Tổng số ca F0 đang cách ly tại nhà là 7.463 ca.

Số ca xuất viện tầng 2, tầng 3 ngày 24.1 là110 ca (số ca xuất viện cộng dồn là 315.668 ca). Số ca hoàn thành cách ly tầng 1 là 783 ca (trong đó số ca hoàn thành cách ly tại nhà là 761 ca, số ca hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung là 22 ca).

Tình hình tiêm vắc xin Covid-19

Trong ngày 11.1, TP.HCM đã tiêm 24.251 liều vắc xin Covid-19, nâng tổng số liều tiêm đến nay là 19,7 triệu liều.

Trong đó, có 8,1 triệu liều mũi 1, 7,2 triệu liều mũi 2, 623.696 liều mũi bổ sung và 3,79 triệu liều mũi nhắc lại.

TP.HCM tiếp tục kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi của thành phố, tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng theo quy định.

Tình hình cách ly người nhập cảnh

TP.HCM đang tổ chức cách ly cho 564 người nhập cảnh. Trong đó, 2 người ở khu cách ly tập trung của thành phố, 502 người ở khách sạn có thu phí, 60 người ở khu cách ly tổ bay phía Nam.

Từ ngày 23.1.2020 đến 24.1.2022, TP.HCM đã cách ly tổng cộng 146.645 người nhập cảnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã có 67 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 được phát hiện nhiễm biến thể Omicron và 5 ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng liên quan đến ca nhập cảnh.