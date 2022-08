Tin tức thời sự tổng hợp ngày mới 31.8: 'Cháy' vé chặng ngắn trước kỳ nghỉ lễ 2.9

Tin tức thời sự tổng hợp ngày mới 31.8 đáng chú ý với những thông tin sau:

Kiểm tra kinh doanh xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo lập 3 đoàn công tác để kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu ở cả 3 miền.

3 đoàn công tác sẽ lên đường thực hiện đợt kiểm tra ngay trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, sẽ hoạt động liên tục đến hết năm 2022 và cho đến khi ổn định tình hình cung ứng, phân phối xăng dầu trên thị trường.

Cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền

- Bắc bộ: Ngày 2.9 và ngày 4.9 có mưa rào và giông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Ngày 3.9, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

- Trung bộ: Từ ngày 1 - 2.9 và ngày 4.9 khu vực Bắc Trung bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Thời kỳ từ ngày 3 - 8.9, Trung và Nam Trung bộ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, riêng Nam Trung bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Tây nguyên và Nam bộ: Từ ngày 1 - 2.9, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Từ ngày 3 - 9.9, chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1.9.

Đại tá Lâm Phước Nguyên (51 tuổi, quê TP.Cần Thơ), Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ ngày 1.9.





Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an Quảng Ninh, trước đó đã được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Giá vàng tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay 31.8 trên thị trường quốc tế thêm áp lực giảm sau khi đồng USD lên cao, chứng khoán quay đầu tăng trở lại sau 2 phiên giảm mạnh.

Giá vàng thế giới đêm 30.8 thấp hơn khoảng 4,9% (90 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30.8.