Tình cũ tố Kim Kardashian cố ý tung băng sex để nổi tiếng

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền được Daily Mail đăng tải hôm 4.5, Ray J đã tiết lộ những thông tin gây sốc liên quan đến cuốn băng sex của nam rapper với bạn gái cũ - Kim Kardashian. Nghệ sĩ 41 tuổi tuyên bố rằng người đẹp “siêu vòng ba” và bà Kris Jenner - mẹ cô, đã hợp tác với anh để tung ra cuốn băng sex của cặp đôi vào năm 2007. “Tôi chưa bao giờ bị rò rỉ bất cứ thứ gì. Tôi chưa bao giờ bị rò rỉ băng sex trong đời. Nó chưa bao giờ bị rò rỉ”, nam ca sĩ Mỹ khẳng định chắc nịch. Anh tiếp tục: “Đó luôn là một thỏa thuận, đây là một vụ hợp tác giữa Kris Jenner, Kim và tôi. Chúng tôi đã luôn là đối tác kể từ khi bắt đầu sự việc này”.

Cựu ngôi sao chương trình Love & Hip Hop Hollywood thừa nhận anh đã nhắc với Kim ý tưởng phát hành cuốn băng sau khi thấy Paris Hilton “lên hương” nhờ lộ băng sex với Rick Salomon. Ray J tố Kim đã nhờ mẹ của mình đưa cuốn băng cho Vivid Entertainment trong khi bộ đôi đã ký hợp đồng với đơn vị này về việc phát hành 3 cuốn băng: gồm 2 băng sex (1 được thực hiện tại khách sạn Esperanza ở Cabo San Lucas, Mexico; 1 được tạo ra ở Santa Barbara) và 1 băng phụ. Tuy nhiên, chỉ có cuốn băng ghi lại những phân đoạn nóng bỏng của họ trong kỳ nghỉ ở Cabo được công khai.

Nghệ sĩ da màu khẳng định mình không giữ bất cứ cuốn băng sex nào mà Kim mới là người nắm trong tay tất cả. Chủ nhân hit Sexy Can I nhấn mạnh bạn gái cũ cất chúng trong một hộp giày Nike bỏ dưới giường ở nhà cô. Rapper da màu kể: “Khi tôi đề xuất ý tưởng tung băng sex dù đó chỉ là đùa giỡn, đó cũng là lúc cô ấy nảy ra sáng kiến ấy rồi nói chuyện với mẹ mình. Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi kể từ đó”.

Tình cũ của Kim Kardashian hối hận về vai trò của mình trong việc phát hành cuốn băng sau khi bị cho là người đứng sau mọi chuyện. Ngôi sao của Love and Hip Hop cho biết cuốn băng sex và “vai diễn” phản diện đã hủy hoại sự nghiệp cùng các mối quan hệ của mình. Thậm chí, có thời điểm Ray J còn muốn tìm đến cái chết. Ca sĩ gốc Mississippi cho hay: “Tôi cảm thấy muốn tự sát bởi biết rõ đâu mới là sự thật và chứng kiến một gia đình tạo ra cả đế chế từ một lời nói dối. Thật đau lòng và thiếu tôn trọng đối với tất cả những nghệ sĩ giải trí chân chính đã luôn trung thực và tâm huyết với sản phẩm của họ”.

Ray J quyết định lên tiếng khi gia đình bạn gái cũ biến cuốn băng năm xưa trở thành cốt truyện trong show thực tế mới The Kardashians chiếu trên Hulu. Trong một phân đoạn, họ thảo luận về việc nam rapper này có thể còn giữ nhiều tài liệu riêng tư về Kim, trong đó có video anh dùng dương vật giả để "giở trò" với Kim khi cô đang ngủ.

Giọng ca sinh năm 1981 khẳng định bản thân chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì như người đẹp “siêu vòng ba” tuyên bố trong chương trình và tức giận vì những phát ngôn không đúng sự thật của cô đã làm mình nghe như một kẻ hiếp dâm bệnh hoạn. Trong một tin nhắn riêng gửi cho Ray J, Kim giải thích: “Nếu anh khó chịu bởi vụ dương vật giả thì tôi chỉ muốn nói rằng đó rõ ràng là một trò đùa mỉa mai và tôi đã cười khi nói như vậy”.





Trong một diễn biến khác, Kanye West đã khoe khoang về việc thu thập được chiếc laptop từ chỗ Ray J và tuyên bố gia đình sẽ không còn bị “tống tiền” nữa. Về vấn đề này, giọng ca sinh năm 1981 tức giận nói rằng sự thật hoàn toàn khác: anh đã giao cho West thiết bị chứa đầy ảnh thân mật, những clip liên quan đến mối quan hệ với Kim và “bằng chứng” cho thấy họ vẫn giữ liên lạc sau khi chia tay hồi 2006. Ray J khẳng định mình không hề tống tiền hay nhận bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình bạn gái cũ và rất vui khi giao các dữ liệu đó để xoa dịu nỗi sợ hãi của Kim.

Ray J bộc bạch bản thân quyết định lên tiếng sau 14 năm giấu kín vì Kim Kardashian luôn tỏ ra bản thân là nạn nhân còn mình buộc phải sống dối trá và bị ghét bỏ. Cùng với đó, rapper 41 tuổi muốn con của anh hiểu rằng cha chúng không phải là một kẻ xấu xa, thiếu tôn trọng và lợi dụng phụ nữ. “Trong phần còn lại của đời mình, tôi sẽ sống chân thật chứ không phải sống trong sự dối trá được tạo ra bởi Kim Kardashian và Kris Jenner. Tôi sẽ không để họ làm điều này với tôi nữa”, nghệ sĩ 8X nói thêm.

Kim Kardashian và Ray J từng hẹn hò vào đầu những năm 2000. Cả hai đã ghi lại những cảnh ân ái của họ khi đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Cabo (Mexico) hồi 2002. 5 năm sau, clip nóng của bộ đôi bị tung ra và gây bùng nổ truyền thông. Kim Kardashian nhanh chóng đệ đơn kiện Vivid Entertainment - đơn vị phân phối cuốn băng. Tuy nhiên, cô sớm từ bỏ kiện tụng khi đạt được thỏa thuận với Vivid nhờ số tiền được báo cáo là 5 triệu USD và cho phép phía này phát hành cuốn băng.

Vài tháng sau vụ rò rỉ băng sex, Kim “siêu vòng ba” cùng gia đình ra mắt chương trình Keeping Up With the Kardashians xoay quanh cuộc sống riêng của họ. Nhờ sức nóng của clip 18+ kể trên, chương trình lập tức gây sốt ngay từ khi lên sóng, trở thành bàn đạp đưa cả gia đình Kardashian - Jenner đạt được danh tiếng và địa vị như hiện tại.