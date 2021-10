Tình hình Covid-19 hôm nay 3.10: Hàng chục nghìn người được tiếp sức, hỗ trợ về quê

Tình hình Covid-19 hôm nay, Bình Phước hỗ trợ hơn 6.000 người đi qua tỉnh về Tây nguyên. Khuya 2.10, gần 5.000 người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã chạy xe gắn máy xuyên đêm về hướng Tây nguyên, qua địa bàn tỉnh Bình Phước đã được lực lượng công an hỗ trợ, dẫn đoàn đến địa phận giáp ranh giữa với tỉnh Đắk Nông. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, cũng đã có khoảng hơn 1.000 người đã được các lực lượng dẫn đoàn, đi qua tỉnh Bình Phước về địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Nông an toàn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Phước phải dùng các xe chuyên dụng dẫn hàng nghìn xe máy từ chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường ĐT.741 giáp ranh giữa Bình Phước - Bình Dương đến giáp ranh tỉnh Đắk Nông dài gần 100 km. Số phương tiện này hầu hết là người dân các tỉnh Tây nguyên như: Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh… quyết định trở về quê sau thời gian dài TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, khiến nhiều công nhân không còn thu nhập.

Dẫn đường, tiếp sức cho hàng trăm người chạy xe máy về quê ngang qua Đà Nẵng. Lúc 2 giờ 30 phút sáng nay 3.10, nhiều người chạy xe máy từ Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM… về quê ở các tỉnh phía Bắc đi ngang TP.Đà Nẵng đã được lực lượng CSGT giám sát, dẫn đường qua khỏi địa phận thành phố. Đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết từ 2 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng nay, đơn vị đã tiếp nhận từ Công an tỉnh Quảng Nam khoảng 100 người dân điều khiển xe máy tự phát từ các tỉnh phía Nam đi theo đường Hồ Chí Minh đến vùng giáp ranh TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (thuộc địa phận xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Sau khi tiếp nhận, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn tiếp tục dẫn đường, giám sát những người dân này đi qua khỏi địa phận Đà Nẵng. Đã có hơn 270 người ở các tỉnh phía bắc từ miền Nam đi xe máy về quê ngang qua địa bàn TP.Đà Nẵng rạng sáng nay đã được lực lượng CSGT dẫn đường, tiếp tế thức ăn, sửa xe... trên đỉnh đèo Hải Vân.

Hơn 15.000 người dân về quê tự phát, An Giang tiếp nhận, bàn giải pháp chăm lo. Ngày 3.10, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị, thành để bàn các giải pháp đón người dân về quê tự phát. Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết từ ngày 1 đến 3.10 đã có trên 15.000 người dân về quê An Giang từ các tỉnh, thành bằng xe máy. Trong đoàn người về có người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và hầu hết là dân lao động. Khi đến cửa ngõ TP.Long Xuyên để chờ vào, nhiều người kiệt sức bị ngất nên lực lượng trực phải huy động xe ô tô chở đi bệnh viện cấp cứu, hồi sức.

Tại cuộc họp, lãnh đạo 11 huyện, thị, thành cho biết đã đón hơn 5.000 người và thống nhất sẽ đón thêm hơn 10.000 người còn lại. 11 huyện, thị, thành thống nhất sẽ cho cảnh sát dẫn đường để người dân tự chạy xe máy theo về để giảm nguy cơ lây nhiễm khi đưa về bằng xe khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ tiền, đưa người dân miền Tây về quê tránh dịch Covid-19. Hơn 10 giờ ngày 3.10, đoàn xe CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất phát từ sân vận động TX.Phú Mỹ, dẫn đầu đoàn xe khách Phương Trang và các xe tải để chở các công dân, xe máy về miền Tây. Có hơn 100 công dân các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang… từng sinh sống, làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu được lực lượng chức năng đưa về quê lần này. Mỗi người còn được hỗ trợ 500.000 đồng.

Trước đó, các công dân này tự phát đi xe máy từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê, nhưng khi đến các chốt kiểm soát thì bị lực lượng chức năng yêu cầu quay lại nơi tạm trú. Do nhiều người đã trả phòng trọ nên UBND TX.Phú Mỹ đã bố trí lưu trú tạm tại khu cách ly y tế tập trung sân vận động thị xã; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đưa công dân về quê bằng xe khách nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Lâm Đồng đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam trở về địa phương. Sáng 3.10, lãnh đạo Sở TT-TT Lâm Đồng cho biết từ chiều hôm qua 2.10, tỉnh Lâm Đồng họp bàn việc tổ chức đón người dân có hộ khẩu tại Lâm Đồng đang ở TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu trở về địa phương. Theo đó, thành phần được đón về Lâm Đồng gồm: những người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Nghị định 20/2021/NĐ-CP, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị và khám, chữa bệnh có nguyện vọng về địa phương và phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên (có giấy siêu âm/phiếu khám thai của bác sĩ chuyên khoa).

Theo Sở TT-TT Lâm Đồng, thời gian đón người dân về Lâm Đồng dự kiến vào ngày 9.10, bằng phương tiện ô tô của Công ty Phương Trang (miễn phí); ngoài ra, có những trường hợp đặc biệt có thể được đón về bằng máy bay (hãng hàng không Bamboo Airways).





Hơn 1.500 công dân Ninh Thuận đi xe máy từ Đồng Nai về quê an toàn. Chiều 2.10, tại khu công nghiệp Phước Nam (H.Thuận Nam), tỉnh Ninh Thuận tổ chức đón hơn 1.500 công dân Ninh Thuận sinh sống ở tỉnh Đồng Nai trở về quê bằng phương tiện xe máy an toàn. Chính quyền Đồng Nai cử lực lượng CSGT dẫn đường cho đoàn xe về đến địa phận Bình Thuận, lực lượng CSGT Bình Thuận tiếp nhận đưa đoàn về chốt Cà Ná, vùng giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận.

Sau đó, được lực lượng CSGT Ninh Thuận tiếp đón về khu công nghiệp Phước Nam để hoàn thành các thủ tục cách ly y tế. Tại khu công nghiệp Phước Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận đã điều động hàng chục xe giường nằm để đưa công dân về các khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố.

Kiên Giang tiếp nhận hơn 2.000 người dân về quê tự phát từ TP.HCM. Ngày 2.10, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết tính đến chiều cùng ngày, tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận hơn 2.000 người dân về quê tự phát, hầu hết là từ TP.HCM. Ngoài ra cũng có vài trăm người dân quê ở các tỉnh khác như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng về quê qua cửa ngõ của tỉnh Kiên Giang.

Tại các chốt cửa ngõ, tỉnh bố trí lực lượng kịp thời phân luồng và hỗ trợ người dân. Đối với bà con ở các tỉnh khác, Kiên Giang vẫn bố trí xe vận chuyển cả người và xe gắn máy đến địa phận giáp biên với tỉnh đó để các tỉnh tiếp nhận. Đối với người dân ở trong tỉnh thì phân luồng đưa về các địa phương.

Sóc Trăng kiến nghị Chính phủ tạm ngừng cho người dân về quê tự phát. Ngày 3.10, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết trong những ngày qua, người dân từ các tỉnh, thành phố đổ về quê Sóc Trăng quá đông. Riêng đêm 2.10 có khoảng 20.000 người dân tự phát về quê, đông nghẹt một đoạn QL1. “Như vậy, chỉ trong 3 ngày, từ 1.10 đến 3.10, đã có gần 30.000 người dân về quê tự phát. Năng lực tiếp nhận của Sóc Trăng chỉ khoảng chừng này, nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận”, ông Lâu cho biết.

Theo ông Trần Văn Lâu, năng lực tiếp nhận của tỉnh có hạn, nếu người dân tiếp tục về sẽ vỡ trận. Do vậy tỉnh Sóc Trăng đã kiến nghị Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tạm ngưng cho người dân tự phát về quê. “Thời gian tạm ngưng tiếp nhận 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp”, ông Lâu đề xuất.

Công dân từ tỉnh ngoài trở về Đắk Lắk phải trả chi phí cách ly tập trung. Ngày 3.10, bà H’Yim Kđoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về kế hoạch tiếp nhận công dân từ các tỉnh trở về. Theo đó, công dân đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 thì cách ly tại nhà; công dân đã tiêm 1 mũi vắc xin thì cách ly tại khu cách ly của các huyện, thị xã, thành phố; công dân chưa tiêm vắc xin thì cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Ngoài ra, trong quá trình cách ly, công dân phải chi trả 120.000 đồng/ngày; gồm tiền ăn 80.000 đồng và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt khi cách ly tập trung tại các khu cách ly của tỉnh, huyện. Theo ghi nhận từ tối 2.10 đến sáng nay 3.10, hàng ngàn người từ các tỉnh phía nam như Bình Dương, Đồng Nai đã chạy xe máy trở về Đắk Lắk.

Tình hình Covid-19 hôm nay, Cà Mau chưa “bình thường mới” từ 4.10 vì người dân trở về lớn, số ca nhiễm Covid-19 cao. Ngày 3.10, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ký văn bản hỏa tốc về việc chưa áp dụng quy định các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày qua, số lượng công dân Cà Mau trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố rất lớn, với trên 6.000 người. Trong đó có nhiều người trở về từ các địa phương là vùng dịch. Kết quả xét nghiệm ngày đầu tiên cho hơn 1.000 người đã có 25 người dương tính với Covid-19. Trong những ngày tới, người dân sẽ tiếp tục về, nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao. Do đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, tỉnh Cà Mau chưa áp dụng quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 4.10. Thời gian áp dụng sẽ được thông báo sau.