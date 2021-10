Tình hình Covid-19 hôm nay 5.10: Các địa phương ra quy định đi lại, tiếp tục đón người dân về quê

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Cà Mau thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát người dân ra, vào tỉnh. Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin; người đã tiêm 1 liều vắc xin nhưng đến từ vùng không có dịch, bàn giao về địa phương cách ly y tế tại nhà. Trường hợp từ vùng có dịch ở mức nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại khách sạn 14 ngày, sau đó cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Đối với tất cả người về từ các vùng còn lại, thực hiện cách ly tại nhà 28 ngày.

Người dân về lại nơi cư trú hoặc đến các tỉnh, thành phố khác và không quay trở lại tỉnh Cà Mau, thì không phải làm thủ tục xin cấp giấy đi đường. Nếu địa phương nơi đến yêu cầu phải có văn bản cho phép thì liên hệ số điện thoại 0946.245.248 để được hướng dẫn. Cán bộ, công chức, viên chức ra khỏi tỉnh sau đó quay về, phải có đơn đề nghị UBND cấp xã hoặc thủ trưởng đơn vị xác nhận gửi UBND tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép; đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Bình Định quy định việc cách ly người từ TP.HCM và các tỉnh có dịch Covid-19. Cụ thể, người từ các khu vực có dịch Covid-19 tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Người tiêm đủ 2 liều vắc xin phải có chứng nhận, trong đó liều cuối cùng ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính. Người khỏi bệnh Covid-19 phải có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính và giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện.

Người từ vùng dịch Covid-19 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin sẽ được tiếp nhận, xem xét cho tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Riêng công dân Bình Định ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, nếu được đón về thì thực hiện cách ly y tế theo kế hoạch của tỉnh. Người ở 4 tỉnh, thành này tự phát đến/về Bình Định phải thực hiện cách ly y tế và tự trả chi phí.

Bạc Liêu ban hành công văn hướng dẫn quy định đối với người ra, vào tỉnh. Theo đó, cán bộ, công chức chỉ được phép ra khỏi tỉnh khi được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được ủy quyền. Tất cả các trường hợp còn lại được phép ra khỏi địa bàn tỉnh mà không cần phải xin phép với điều kiện: Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19; Phải có giấy cam kết di chuyển đúng lộ trình…

Đối với người vào tỉnh, phải đảm bảo các điều kiện: Phải được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền; Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 được thực hiện trong vòng 72 giờ; Phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc thực hiện cách ly y tế theo quy định…

Cần Thơ quy định người ra vào thành phố. Cần Thơ đang hoàn tất bản kế hoạch, hướng đối với người từ tỉnh, thành khác về TP.Cần Thơ. Hiện, đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72 giờ, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin, phải có xét nghiệm Covid-19 trong 72 giờ, cách ly tập trung 14 ngày. Phụ huynh muốn đi đón con từ địa phương khác về Cần Thơ hoặc trẻ em về quê trở lại Cần Thơ có thể làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết.

Người dân Cần Thơ muốn đi ra khỏi thành phố phải được phép của UBND cấp quận, huyện; đồng thời cam kết tuân thủ đúng hành trình, điểm đến, khai báo y tế đầy đủ. Người dân hay doanh nghiệp ở nơi khác có chi nhánh tại Cần Thơ muốn vào và ra khỏi TP.Cần Thơ trong ngày phải tuân thủ các quy định, có giấy cho phép của UBND quận, huyện của nơi đi và nơi đến.

Người dân đi, đến Hà Tĩnh cần những thủ tục gì? Người đến/về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 16 thì cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung trong thời gian từ 14 - 21 ngày, được lấy mẫu xét nghiệm từ 3 - 4 lần. Người đến/về từ vùng đang thực hiện Chỉ thị 15 thì cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà từ 7 - 14 ngày, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có dịch sẽ không phải thực hiện cách ly nếu thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người tham gia các đoàn công tác tại các tỉnh, thành có dịch hoặc đang thực hiện Chỉ thị 16 thì cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Nhiều tỉnh miền Trung cùng hỗ trợ 350 người dự tính đi bộ từ Tây nguyên về quê. Từ Tây nguyên đến địa phận TP.Đà Nẵng hôm qua 4.10, đoàn người được hỗ trợ ăn uống và nghỉ ngơi 1 đêm. Khi ra đến chốt giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên - Huế, họ được chính quyền tỉnh hỗ trợ từ chốt Lăng Cô chở ra tới chốt khai báo y tế ở phía nam tỉnh Quảng Trị trưa 5.10. Tỉnh Quảng Trị dùng 10 xe khách vận chuyển đoàn người đến điểm tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình. Đắk Lắk hỗ trợ đưa rước hàng nghìn người dân đi bộ về quê tránh dịch. Từ tối 4.10 đến sáng nay 5.10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk túc trực tại Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) để tiếp nhận, hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía nam về quê. Chính quyền địa phương bố trí xe đưa họ qua Gia Lai theo tuyến quốc lộ 14. Đến Gia Lai, họ tiếp tục được bố trí xe đưa qua địa bàn tỉnh khác. Đồng Nai tổ chức đưa hơn 14.000 người dân các tỉnh về quê. Sáng 5.10, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các tỉnh, thành trên cả nước đưa khoảng 14.000 người dân về bằng phương tiện cá nhân. Số công dân này đa phần làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp, tạm trú tại nhiều huyện, thị, trong đó chủ yếu là tại các khu nhà trọ ở TP.Biên Hòa. Cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai phối hợp với tỉnh Phú Yên tổ chức đưa 873 người dân Phú Yên về quê tránh dịch Covid-19 bằng 30 xe khách loại 45 chỗ.

Người dân đang sinh sống tại TP.HCM sẽ được tổ chức đưa đón về quê. Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, thời gian tới, để đảm bảo đưa, đón người dân về quê an toàn chu đáo, Bộ Tư lệnh và các đoàn thể của TP.HCM sẽ chủ động phối hợp với các địa phương. Người dân có nhu cầu về quê, liên hệ với tổ dân phố, UBND phường - xã - thị trấn nơi đang tạm trú tại TP.HCM để đăng ký.





Khi có số lượng và địa điểm địa phương nơi về, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức đưa đón người dân. Người dân gọi số hotline của Bộ Tư lệnh TP.HCM: 069.652.401 và 02866.822.000, để được hướng dẫn thêm. Bộ Tư lệnh TP.HCM ưu tiên giải quyết cho người dân sức khỏe yếu, người cao tuổi, trẻ em, người mất sức lao động, được về quê trước.

Quảng Bình ưu tiên đón thai phụ, người già từ miền Nam về quê bằng tàu hỏa. Với số lượng dự kiến khoảng 600 - 700 người, tỉnh Quảng Bình ưu tiên đón thai phụ, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, học sinh và người già đi thăm thân. Địa điểm đón là ga Sài Gòn (TP.HCM), ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa (Đồng Nai). Riêng ga Sài Gòn dự kiến sẽ xuất phát trước ngày 10.10.

Tỉnh Quảng Bình đề nghị Bộ GT-VT cho phép và ngành đường sắt bố trí 1 chuyến tàu khách (Quảng Bình trả toàn bộ chi phí) để đón người dân tại 3 ga kể trên. Hành khách đến Quảng Bình và xuống các ga: Mỹ Đức, Đồng Hới, Minh Lệ, Đồng Lê. Trước đó, ngày 22.8, tỉnh Quảng Bình tổ chức 2 chuyến bay đưa gần 400 thai phụ, trẻ em về quê.

Tây Ninh gia hạn đăng ký cho người dân muốn về quê. Theo đó, người dân Tây Ninh đang mắc kẹt do dịch Covid-19 ở các địa phương lân cận như TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước có nguyện vọng về quê, đăng ký từ nay đến 9 giờ ngày 8.10 thay vì 15 giờ ngày 5.10 như kế hoạch trước đó.

Người dân đăng ký với Hội đồng hương Tây Ninh hoặc qua ứng dụng Zalo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, ứng dụng Tây Ninh Smart, tổng đài 0276.1022. Trước đó, chiều 4.10, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản gửi đến UBND TP.HCM, tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh đón tất cả người dân Tây Ninh có nguyện vọng về quê.

Khánh Hòa tiếp tục hỗ trợ người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê. Ngày 5.10, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đang xây dựng kế hoạch tiếp tục đón người dân. Người dân về quê được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xét nghiệm nhanh. Những trường hợp vào trung tâm cách ly do quân đội tổ chức, tỉnh cũng có chủ trương miễn phí hoàn toàn.

Tỉnh Khánh Hòa còn lập một trạm lưu động ở xã Cam Thịnh Đông (TP.Cam Ranh) nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm và y tế cho người dân về quê được an toàn. Trước đó, vào đầu tháng 8, tỉnh Khánh Hòa đã đón (đợt 1) hơn 500 học sinh, sinh viên đang theo học tại TP.HCM về quê.

Người dân về quê Nghệ An phải cách ly thế nào? Tại cuộc họp sáng 5.10 bàn phương án đón, cách ly công dân tự phát trở về quê, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo, người tự phát về quê Nghệ An sẽ được kiểm tra giấy xét nghiệm, tiêm vắc xin để có phương án cách ly tập trung hoặc tại nhà.

Người dân chưa được tiêm vắc xin, chưa được xét nghiệm thì phải tổ chức cách ly tập trung. Tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho những công dân cách ly tập trung. Người dân đã tiêm 2 mũi vắc xin, có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực thì đưa về địa phương, tổ chức cách ly tại nhà.