'Tình trẻ Song Hye Kyo' Jang Ki Yong được giới thời trang săn đón

Mới đây, người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc Lee Hyun Yi đã tiết lộ rằng Jang Ki Yong và Nam Joo Hyuk là hai trong số những mỹ nam đình đám nhất của lĩnh vực thời trang xứ củ sâm.

Theo đó, Lee Hyun Yi đã xuất hiện trong tập 588, công chiếu ngày 16.1 của chương trình tạp kỹ ăn khách do đài SBS sản xuất - Running Man. Bên cạnh Hyun Yi, người mẫu kiêm beauty blogger người Mỹ gốc Hàn Irene Kim, Song Hae Na và Joo Woo Jae cũng góp mặt trong tập phát sóng này. Họ vốn được biết đến là những nghệ sĩ đang theo đuổi lĩnh vực thời trang, đặc biệt là người mẫu.

Có thể nói, suốt thời gian qua, việc các diễn viên và thần tượng Hàn xuất hiện trong giới thời trang đã trở thành một xu thế ngày càng phổ biến. Trước khuynh hướng đó, diễn viên hài Yang Se Chan đã không khỏi tò mò và thẳng thắn hỏi Lee Hyun Yi rằng trong số những ngôi sao hiện nay, ai là người được ngành công nghiệp thời trang yêu thích nhất.

Nhằm giải đáp thắc mắc trên, nữ người mẫu Lee Hyun Yi đã chọn nam chính của Tiên nữ cử tạ Nam Joo Hyuk và “tình trẻ Song Hye Kyo” Jang Ki Yong là những mỹ nam nổi tiếng trong giới người mẫu.

Trước câu trả lời của Hyun Yi, các thành viên Running Man cũng rất đồng tình và cho rằng cả Nam Joo Hyuk và Jang Ki Yong hiện đang thống trị làng giải trí nhờ khả năng diễn xuất và sức hút mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang, người mẫu.





Được biết, Jang Ki Yong và Nam Joo Hyuk vốn là đôi bạn thân, có chung xuất phát điểm từ dàn mẫu nhà “ông lớn” YG. Cả hai gần như có cùng chiều cao là 1m87 và 1m88. Với ngoại hình điển trai, phong độ và gu thời trang lịch lãm, Ki Yong và Joo Hyuk đã tạo được vị thế nhất định không chỉ với tư cách là diễn viên mà còn là người mẫu chuyên nghiệp.

Jang Ki Yong sinh năm 1992, lần đầu tiên ra mắt khán giả trong vai trò diễn viên thông qua bộ phim ăn khách It's Okay, That's Love. Anh từng đoạt giải thưởng người mẫu thời trang tại Lễ trao giải Người mẫu châu Á 2014 và nhận được nhiều chú ý khi trở thành người mẫu quảng cáo cho thương hiệu danh tiếng Lancome. Hiện Jang Ki Yong đang là chủ đề được nhiều người quan tâm khi xuất hiện trong vai nam chính của bộ phim Bây giờ chúng ta đang chia tay, đóng cặp cùng đàn chị Song Hye Kyo. Đây là bộ phim truyền hình cuối cùng của anh trước khi nhập ngũ vào cuối tháng 8.2021.

Mặt khác, Nam Joo Hyuk sinh năm 1994, được nhiều người yêu mến nhờ hình tượng nam tính thông qua các bộ phim như School (2015), Tiên nữ cử tạ (2016), Start Up (2020)... Năm 2019, anh chính thức trở thành đại sứ Dior Men ở châu Á và đại sứ Dior Beauty khu vực Hàn Quốc năm 2020. Sắp tới đây, nam nghệ sĩ sẽ có màn tái xuất khán giả với tác phẩm Twenty Five, Twenty One đóng cùng "người hầu gái" Kim Tae Ri. Phim sẽ khởi chiếu trên kênh tvN và nền tảng Netflix vào ngày 12.2.