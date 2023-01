Tổ liên gia PCCC ở TP.HCM cứu 3 trẻ em, 2 người lớn trong căn nhà cháy

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 15.1, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC thuộc tổ 8, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12 nhận được cuộc gọi của chị Lan, ngụ tại địa chỉ 222/10 đường Song Hành (Q.12, TP.HCM) về sự cố cháy nhà.

Ông Nghĩa bật dậy, bấm chuông báo động cho cả tổ liên gia và vội xách 1 bình chữa cháy, 1 búa chạy ra hiện trường (chỉ cách nhà ông 4 căn) và hô hào bà con trong tổ ứng cứu.

Đến nơi, thấy 2 người lớn và 3 đứa trẻ kẹt trên lan can lầu một, không thể thoát ra ngoài. Ông Nghĩa cùng người dân xung quanh dùng búa phá cửa vào nhà. Nhận thấy lửa đang cháy ngay tại ổ điện, ông dùng bình CO2 và huy động thêm một bình nữa để xử lý.

Thấy bên trong nhà có 2 chiếc xe máy, mọi người đưa xe ra khỏi khu vực cháy. Đám cháy cũng được người dân dập tắt sau đó.

Nói về việc kịp thời dập tắt đám cháy, ông nghĩa cho biết: “Tất cả kỹ năng và kiến thức này chúng tôi có được là nhờ Cảnh sát PCCC và Công an phường chỉ dẫn trước khi ra mắt tổ liên gia”.





Đến nay, toàn Q.12 đã có 82 tổ liên gia/80 khu phố đã được thành lập và đi vào hoạt động, đóng góp tích cực vào công tác PCCC.

Trong năm 2022, Phòng PCCC và CHCN (PC07) - Công an TP.HCM tiếp tục triển khai các điểm “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn. Từ đó, mô hình sẽ được nhân rộng đến 312 phường, xã trên địa bàn TP.HCM.

Mô hình này với phương châm “từng nhà an toàn - từng khu, phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ và nâng cao truyền thống tốt đẹp tình làng nghĩa xóm.

PC07 Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định PCCC. Mỗi gia đình cần đảm bảo có 2 lối thoát nạn, trang bị đầy đủ và biết cách sử dụng dụng cụ PCCC.