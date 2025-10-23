logo

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ba phiên bản được giới thiệu gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, đánh dấu sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thanh lịch và đổi mới công nghệ. E-Class thế hệ mới còn đánh dấu bước tiến vượt bậc với loạt tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong dải sản phẩm Mercedes-Benz tại Việt Nam: MBUX Superscreen, dải đèn hậu có logo 3D Ngôi sao ba cánh, Selfie Camera bên trong khoang lái, Digital Vent Control, Sound Visualization và camera giám sát tài xế – tất cả cùng tạo nên trải nghiệm lái xe hiện đại, thông minh và đầy cảm hứng.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 3.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là không gian triển lãm tái hiện hành trình gần 80 năm của E-Class, trưng bày hai mẫu xe cổ biểu tượng — Ponton 190 và chiếc Mercedes-Benz 300E mã số W124 — đại diện cho những cột mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của dòng sedan huyền thoại.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 4.

Tại sự kiện, chiếc Ponton 190 được trưng bày với lớp sơn bóng và nội thất da cổ điển, mời gọi khách tham quan cảm nhận hơi thở của "thời kỳ hoàng kim" đầu tiên của E-Class.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 5.

W124 được mệnh danh là "E-Class của các kỹ sư" nhờ sự xuất sắc về kỹ thuật.

Khách mời được dẫn dắt qua "dòng chảy thời gian", từ di sản cơ khí, thiết kế thanh lịch, đến công nghệ tiên phong, để cảm nhận cách Mercedes-Benz không ngừng tiến hóa nhưng vẫn giữ trọn giá trị "sang trọng vượt thời gian".

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 6.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 7.

Bộ sưu tập "Lacquer" của Phan Đăng Hoàng là một lời tri ân tinh tế dành cho di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt được truyền cảm hứng từ nghệ thuật tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí. Trong bộ sưu tập này, Phan Đăng Hoàng đã khéo léo tái hiện vẻ đẹp huyền ảo, đa tầng của sơn mài truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại – từ chất liệu óng ánh đến những đường nét đối xứng đầy ẩn ý.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 8.
Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 9.
Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 10.
Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 11.

Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và tư duy hội họa hiện đại chính là nguồn cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ đương đại như Phan Đăng Hoàng tiếp nối và phát triển. Dáng dấp của những giá trị văn hóa nghệ thuật đó hòa quyện trong không gian của triển lãm E-Class mới tạo nên tầng tầng lớp lớp cuộc đối thoại giữa cơ khí và giá trị lâu đời.

Sự hợp tác giữa Mercedes-Benz, Harper's Bazaar Vietnam và Phan Đăng Hoàng đã tạo nên một màn trình diễn giàu cảm xúc, tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam trên nền tảng của một thương hiệu mang tầm quốc tế.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt và triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam - Ảnh 12.

Bộ sưu tập mang đến tinh thần giao thoa giữa nghệ thuật sơn mài Việt Nam và thiết kế hiện đại.

Với E-Class thế hệ mới làm trung tâm, sự kiện "Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới" không chỉ về 1 dòng xe mới mà còn là lời mời gọi trải nghiệm sự sang trọng toàn diện. MBV mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chinh phục tương lai, nơi mỗi chuyến đi đều là một kiệt tác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm tại link: https://mb4.me/e-class-w214-launch hoặc các Nhà phân phối trên toàn quốc.


Xem thêm bình luận