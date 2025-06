Ở khu vực miền Nam, chiến lược “hướng ra biển” được thể hiện rõ khi sáp nhập các tỉnh, thành tại Đồng bằng sông Cửu Long. TP.Cần Thơ sau khi sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng sẽ giúp TP. Cần Thơ mới có được "cửa ngõ" trực tiếp ra Biển Đông.

Tương tự tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập giữa Tiền Giang và Đồng Tháp sẽ mang một lợi thế địa lý đặc biệt, trải dọc 234 km sông Tiền (nhánh chính dòng Mê Kông), từ đầu nguồn giáp biên giới Campuchia ra tới biển. Vị trí chiến lược này cũng giúp Đồng Tháp trở thành cửa ngõ kết nối đường thủy đặc biệt quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Hay như tỉnh Vĩnh Long sau khi sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh sẽ trở thành một "vương quốc" trái cây ven biển. Điểm đặc trưng của Vĩnh Long sau sáp nhập là vị trí nằm giữa các nhánh sông Tiền, Hậu, Cổ Chiên, Ba Lai, Hàm Luông, được bồi đắp phù sa màu mỡ, tạo nên vựa trái cây trù phú của cả nước.

Một trường hợp điển hình khác là tỉnh An Giang sau khi sáp nhập với tỉnh Kiên Giang sẽ hình thành một tỉnh An Giang mới có quy mô kinh tế lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, kết hợp được cả thế mạnh về kinh tế biển, du lịch, thương mại biên giới và nông nghiệp. Sức hút đặc biệt của An Giang sẽ là tiềm năng du lịch “có một không hai” khi sở hữu vùng biển đảo rộng lớn với 3 đặc khu là Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, cùng với đó là vùng Bảy Núi huyền bí và nhiều điểm du lịch tâm linh và sinh thái đặc sắc.

Tỉnh mới sẽ có một không gian phát triển toàn diện, kết nối từ biên giới Campuchia ra đến Vịnh Thái Lan. Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với 2 tỉnh này đã khẳng định định hướng xây dựng An Giang mới trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia…