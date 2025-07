Khoảng 13 giờ ngày 19.7 , tàu Vịnh Xanh 58 số hiệu QN-7105 chở 46 khách du lịch và 3 thuyền viên rời bến tham quan vịnh Hạ Long; đến 13 giờ 30 phút cùng ngày tàu gặp giông bất ngờ, đến 14 giờ 5 phút cùng ngày mất kết nối tín hiệu GPS.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng: quân sự, công an, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và các cơ quan liên quan nhanh chóng đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng ch

ức năng cứu được 10 người gồm cả khách du lịch và thuyền viên. Trong số nạn nhân được cứu có bé trai 14 tuổi sống sót sau 4 tiếng ở trong khoang tàu lật.





Đến 17 giờ 45,

Vớt được 3 thi thể nạn nhân. Đến 19 giờ 40 phút, vớt được 9 thi thể nạn nhân.







Đến 23 giờ, Lực lượng cứu hộ cứu thêm một nạn nhân, vớt được tổng cộng 34 thi thể. Đa số nạn nhân ở Hà Nội, đi du lịch theo gia đình, trong đó có hơn 20 trẻ em.

Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai xuyên đêm. Trong lúc chờ sà lan cẩu tới cẩu tàu lên, thợ lặn thay phiên xuống biển tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm 297 người và 46 phương tiện tàu, xuồng các loại, trong đó: Quân sự, Biên phòng: 110 người; 6 tàu, 9 xuồng cao tốc; Công an tỉnh: 40 người; 5 tàu, 6 xuồng; Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải Quân: 42 người; đặc công nước: 25 người; 3 tàu; Cảnh sát biển Vùng 1: 25 người; 3 tàu; Ban Quản lý vịnh Hạ Long: 25 người; ngư dân: 30 người; 14 tàu.

Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Xây dựng Quảng Ninh cấp, tàu Vịnh Xanh 58 đóng năm 2015 tại P.Hà An, dài 24 m, trọng tải 12 tấn, công suất chở 48 hành khách. Tháng 1.2025 tàu được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

Trong tối 19.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện gửi lời thăm hỏi ân cần, tới người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

0 giờ ngày 20.7 , lực lượng chức năng quyết định lật tàu để tìm kiếm người bị nạn. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.





Đến 0 giờ 15 phút, tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân tiến hành chằng níu mạn tàu, một tàu lai dắt và 3 tàu cẩu, kéo đã được huy động để lật con tàu. Khoảng 1 giờ 30 phút con tàu được lật trở lại. Sau khi tàu được 4 tàu cần cẩu kéo lên khỏi mặt nước nổi hoàn toàn, các lực lượng tiến hành bơm hút nước ra khỏi tàu và tìm kiếm những người mất tích còn lại.





Đến 2 giờ 30 phút ngày 20.7, đã tìm thấy 45 nạn nhân (10 người còn sống, 35 người tử vong). Đến 3 giờ 30 phút, tàu Vịnh Xanh được trục vớt, không tìm thấy thi thể bên trong. Các đơn vị tiến hành lai dắt con tàu vào bờ và tiếp tục tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất tích.



Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tăng lên 322 người và 48 phương tiện các loại.



Đến 13 giờ, ngày 20.7, khu vực vùng biển vịnh Hạ Long có sóng cao khoảng cấp 4 - 5, gây khó khăn cho hoạt động cứu nạn; tàu cá của ngư dân được huy động tối đa đi sâu vào các luồng lạch, địa hình biển để mở rộng vùng tìm kiếm.

Các đơn vị tổ chức flycam bay theo 3 mặt quạt, bán kính từ tàu ra xa khoảng 4 km. Lực lượng chức năng đã duy trì gần 30 mũi tìm kiếm tại hiện trường, tận dụng thời gian trước khi bão Wipha đổ bộ.





Đến sáng 21.7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi, còn 3 người mất tích.