Tóc Tiên đầu tư lớn cho album mới

Cô biểu diễn 4 ca khúc: Cọng tóc mai, 906090, Nếu em là anh, Khá khen. Chồng của Tóc Tiên, nhạc sĩ - producer nổi tiếng Hoàng Touliver, là người phụ trách sản xuất âm nhạc cho CD, bên cạnh Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền, Tín Lê...

Cong là dự án âm nhạc lớn được Tóc Tiên ấp ủ thực hiện trong 3 năm gồm 8 sáng tác: Cong, Cọng tóc mai, 906090, Like this like that (song ca cùng Tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I clear (song ca cùng Trọng Hiếu). Các nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại: pop, ballad, RnB, synth pop và disco.

Dịp này, ngoài phát hành album dưới hình thức online trên các kênh nghe nhạc trực tuyến, Tóc Tiên còn in album dưới dạng đĩa vật lý truyền thống, nhưng trình bày công phu về mặt hộp, bìa đĩa và kèm theo là tập sách ảnh, nhãn dán và thẻ ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu không kém các album K-pop của Hàn Quốc.





Ca sĩ cho biết: “Đây là album tôi đầu tư công sức và kinh phí nhiều nhất từ trước đến nay. Cong là cách tôi và các cộng sự của mình gửi gắm nhiều thông điệp về hình ảnh của người phụ nữ, hướng đến sự tôn trọng, tôn vinh những vẻ đẹp khác biệt của mỗi người. Cong đồng nghĩa chưa được tròn, có nghĩa rằng chúng ta không hoàn hảo và không cần thiết phải trở nên hoàn hảo”.

Tóc Tiên sinh năm 1989, tham gia sinh hoạt văn nghệ từ nhỏ và từng sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động, có nhiều hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh... Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017.