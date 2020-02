Những người 'bao đồng' đáng trân trọng

T ạm gác công việc đang làm dở dang, tạm bỏ giấc ngủ giữa đêm khuya, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy chờ đợi, ở Tây Ninh đang có những con người thầm lặng ngày đêm lao mình đi bất cứ lúc nào, chạy đua với thời gian để cứu người. Đó là những thành viên tình nguyện của ạm gác công việc đang làm dở dang, tạm bỏ giấc ngủ giữa đêm khuya, sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy chờ đợi, ở Tây Ninh đang có những con người thầm lặng ngày đêm lao mình đi bất cứ lúc nào, chạy đua với thời gian để cứu người. Đó là những thành viên tình nguyện của Đội cứu nạn giao thông (CNGT) Tây Ninh.

Trong suốt nhiều năm qua, không ai trong đội CNGT có thể nhớ hết bao nhiêu lần họ phải thức xuyên đêm để giải cứu , cứu hộ những nạn nhân gặp tai nạn giao thông, thiên tai hay những người vợ, người con bị bạo hành… Cũng không ai có thể nhớ hết đã bao nhiêu lần họ đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn, một lần tham gia giải cứu gia đình bị nước lũ bất ngờ ập đến trong đêm khuya, khi nhiều thành viên đang ngược dòng nước chảy xiết lần vào nhà đã giật mình phát hiện nguồn điện gần đó bị rò rỉ. Đối diện với hiểm nguy, nhưng tất cả họ đều tự nguyện đi cứu người mà không cần đợi trả lương, dù chỉ một đồng.

Từng nhiều lần theo chân các thành viên trong đội CNGT, tôi hiểu được vì sao người dân lại cầu cứu đến họ. Một thực tế ở Tây Ninh, đường dây nóng của Đội CNGT Tây Ninh rất phổ biến trong người dân. Có khi, đó là cuộc gọi nhờ giúp một cụ ông, một cậu bé bị lạc đường trở về; cuộc gọi nhờ hỗ trợ một người say ngủ vạ vật ven đường có thể mất mạng; cuộc gọi nhờ tìm giúp đứa con gái bỏ nhà đi không rõ lý do… Những cuộc gọi này đều được đội xử lý hết mình.

Nhắc đến công việc “bao đồng” này, anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng Đội CNGT, kể rằng có những cuộc gọi cầu cứu về tai nạn ở tận vùng sâu, đường đi rất vất vả, nhưng khi các thành viên trong đội đến nơi thì mới biết đó chỉ là tin báo giả. Hay những lần giúp người say về nhà thì bị chửi rửa, bị ném tiền vào mặt... Những lúc như vậy, không hề bực tức mà các thành viên trong đội ai nấy cũng thở phào vì cho rằng đã may mắn không có vụ tai nạn nào xảy ra; may mắn khi một người an toàn về nhà... Bởi, cái kết mà những thành viên trong đội muốn là giúp cho cộng đồng được bình yên.