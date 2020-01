Bất lực với 'khủng bố' đòi nợ?

Bằng sự mập mờ trong hợp đồng và qua các lần mua bán nợ, lãi mẹ đẻ lãi con buộc khổ chủ phải trả nợ với số tiền cao gấp hàng chục lần số tiền vay mượn ban đầu.

Nhiều gia đình ở TP.HCM lâm vào cảnh không dám mở cửa nhà vì sợ những thanh niên xăm trổ, mặt mày hầm hố lởn vởn quanh nhà. Những phi vụ ném chất bẩn như mắm tôm, huyết heo, phân hay tạt sơn vào nhà không phải chuyện hiếm ở TP hơn 13 triệu dân.

Sau mỗi lần như vậy, khổ chủ chỉ biết gọi công an phường xuống lập biên bản ghi nhận sự việc. Thế nhưng, thực tế thì các thủ đoạn đòi nợ không bao giờ dừng lại nếu chủ nhà không trả tiền trừ khi đối tượng bị công an “sờ gáy”.

Tính đến nay, đòi nợ thuê vẫn là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Công an TP chỉ ra thực tế có đối tượng xấu ẩn sau các doanh nghiệp hoạt động trong mảng này. Năm 2019, lực lượng chức năng xử lý hình sự 9 vụ với 31 người.

Nhưng con số 9 vụ việc bị xử lý không thấm tháp gì so với thực tế muôn vàn chiêu thức khủng bố tinh thần của băng nhóm đòi nợ thuê. Nạn “tín dụng đen” và đòi nợ thuê từng được đại biểu HĐND TP chất vấn Công an TP và đòi hỏi ngành công an phải có những giải pháp hữu hiệu để mang lại bình yên cho người dân.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, từng chia sẻ quy định xử lý khủng bố tinh thần để đòi nợ dù đã cụ thể hơn, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc chứng minh dấu hiệu vi phạm để xử lý hình sự (!?) Do vậy, TP.HCM đã 2 lần kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

Tuy nhiên, dù thế nào, việc cơ quan chức năng cần làm là mạnh tay với các băng nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi bởi đây là mầm mống của đòi nợ thuê trái pháp luật.