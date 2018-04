Con kiến và con voi

Thế nhưng hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu vẫn tràn ngập thị trường! Và câu hỏi tại sao con kiến thì không lọt nhưng hàng lậu thì có thể dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng, bằng cả đường bộ, đường biển, đường hàng không thì mãi không có câu trả lời.



Trên một trang đố vui, admin đặt câu hỏi: khi nào con voi chui lọt lỗ kim? Câu trả lời được bình chọn hay nhất, đó là: “Khi các lỗ kim này được kéo giãn bằng sức của đồng tiền, nên tự động hóa nở ra khi con voi nào đó muốn đi qua”. Câu đố vui, nhưng thực tế chả vui chút nào.

Trong khi Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đè ra đòi thu thuế vỏ hạt điều khiến cộng đồng doanh nghiệp bức xúc thì 140 triệu lít xăng dầu được đưa vào VN trái phép với sự tiếp tay của hàng loạt cán bộ Hải quan Bình Thuận. Trong khi Hải quan Nội Bài bị tố giữ hàng từ thiện vì không “đóng luật” thì có tới 213 container hàng hóa quá cảnh mất tích đầy bí ẩn tại cảng Cát Lái, TP.HCM.

Đấy chỉ là số ít những vụ việc rất điển hình của tình trạng “con voi chui lọt lỗ kim” trong thời gian qua.

“Con kiến” không qua được cửa khẩu với sự bố trí lực lượng tinh nhuệ của biên phòng, hải quan nhưng “con voi” lại có thể chui lọt lỗ kim nhờ sức kéo của đồng tiền với sự tiếp tay của những cán bộ biến chất.

Cũng giống như, không một vụ phá rừng, vận chuyển gỗ lậu nào không có bóng dáng của kiểm lâm. Có thể khẳng định rằng, nếu không có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của lực lượng này thì một con kiến cũng không thể ra khỏi rừng, chứ đừng nói những thân gỗ to cả vài vòng tay ôm. Đáng tiếc, những vụ phá rừng “chẳng may bị lộ” quá ít so với số lượng rừng mất đi mỗi năm.

Đạo đức công vụ yếu kém thường được nói đến nhiều khi người ta lý giải về sự trì trệ, sách nhiễu, cửa quyền, quan liêu, tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính; đặc biệt những khu vực tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân nhiều như thuế, hải quan, thủ tục đất đai...

Nhưng đạo đức công vụ là thứ không thể kêu gọi suông mà có được, nó phải được định lượng bằng sự nghiêm minh của chế tài luật pháp, cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả của tổ chức. Sự nghiêm minh của luật pháp luôn là bài học giáo dục, rèn luyện đạo đức công vụ hiệu quả nhất.