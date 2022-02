Tom Holland phủ nhận tin mua nhà sống chung với Zendaya

Hồi cuối tháng 1, thông tin tài tử Tom Holland mua nhà chuẩn bị dọn vào sống chung cùng bạn gái Zendaya được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây xáo động giới truyền thông. Nhiều trang tin còn đồn đoán cặp sao lên kế hoạch chi gần 300.000 USD để xây thêm phòng tập thể dục, rạp chiếu phim trong ngôi biệt thự hạng sang tọa lạc tại South London. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi cặp diễn viên nhanh chóng “góp gạo thổi cơm chung” chỉ sau chưa đầy hai năm hẹn hò.

Tuy nhiên mới đây khi tham gia chương trình Live with Kelly and Ryan, Tom Holland cho biết thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Ngôi sao Spider-Man: No way homecho biết anh rất bất ngờ khi đón nhận thông tin “trên trời rơi xuống”. Tom Holland dí dỏm chia sẻ: “Bỗng nhiên có rất nhiều người gọi điện cho tôi và hỏi về việc mua nhà ở London. Những thông tin này hoàn toàn sai. Tôi không hề mua nhà mới và rất bất ngờ khi tin đồn này dấy lên. Tôi còn tự hỏi ôi chao ngạc nhiên chưa, không biết khi nào thì mình sẽ nhận được chìa khóa nhỉ?”.

Tom Holland và Zendaya quen biết nhau từ năm 2016 sau khi hợp tác trong Spider-Man: Homecoming. Cả hai bí mật hẹn hò và chỉ bắt đầu công khai mối quan hệ tình cảm sau khi bị cánh paparazzi bắt gặp có cử chỉ tình cảm trong xe hơi hồi tháng 7.2021. Thời gian gần đây, Tom Holland và bạn gái đều cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc tình lãng mạn của họ trước truyền thông. Cặp đôi thường xuyên đăng ảnh của đối phương, tương tác thân mật cùng nhau trên mạng xã hội.

Suốt quá trình quảng bá phim Spider-Man: No way home, Tom Holland và Zendaya quấn quýt không rời. Trong cuộc phỏng vấn với Extra, Tom Holland nói: "Zendaya là một trong những người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Tôi yêu cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thật tuyệt vời khi được chia sẻ cùng cô ấy những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời”. Mới đây, người hâm mộ cũng được dịp xôn xao khi Tom Holland đưa Zendaya về Anh để gặp gỡ gia đình. Cặp đôi cũng vừa xuất hiện tay trong tay hồi tuần trước tại New York để tham gia sự kiện công chiếu phim Uncharted do Tom Holland đóng vai chính.





Cả Tom Holland và Zendaya đều là ngôi sao đang được săn đón tại Hollywood. Tom Holland được nhiều khán giả hâm mộ khi hóa thân thành Người nhện trong loạt phim của vũ trụ điện ảnh Marvel. Năm ngoái, bộ phim Spider-Man: No way home anh tham gia lập kỉ lục phòng vé, thu về tổng cộng hơn 1,8 tỉ USD chưa tính thị trường Trung Quốc. Nam diễn viên cũng đang trong quá trình quảng bá phim hành động phiêu lưu mới Uncharted.

Trong khi đó, Zendaya là “con cưng” của giới điện ảnh hàn lâm. Nữ diễn viên từng đoạt giải Emmy cho vai diễn trong sêri Euphoria và đang quay trở lại với mùa 2. Bạn gái Tom Holland cũng gây ấn tượng với các vai diễn trong The greatest showman, Marie&Malcom, Dune… và được xem như biểu tượng thời trang của thế hệ gen Z. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc vì vậy được ủng hộ nhiệt liệt. Mối quan hệ yêu đương của hai diễn viên cũng trở nên ngày càng mặn nồng theo thời gian.