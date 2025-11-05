Ngay từ những ngày đầu thành lập, Tôn Đông Á đã lựa chọn con đường phát triển “cùng xây cuộc sống xanh” – con đường đòi hỏi bản lĩnh, tầm nhìn và trách nhiệm. Không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thép lá mạ, Tôn Đông Á còn là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tạo ra sản phẩm chất lượng, có vòng đời sử dụng lâu dài và có thể tái sử dụng bằng việc chú trọng đầu tư vào dây chuyền và công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Có ai ngờ rằng, vào ngày 5.11.1998, giữa những năm tháng nền công nghiệp nặng, đặc biệt là ngành thép vẫn còn ở giai đoạn sơ khai ấy, Tôn Đông Á ra đời với sứ mệnh giản dị mà lớn lao rằng: không chỉ làm tôn, mà còn tạo ra giải pháp bền vững cho những mái ấm và công trình vững chãi mang dấu ấn thương hiệu Việt Nam.

Cổng chính của Công ty TNHH Đông Á năm 1998 – 2000 (tiền thân của Công ty CP Tôn Đông Á)

Từ một xưởng nhỏ ở KCN Sóng Thần 1, không có nhiều vốn hay bệ đỡ gì lớn – chỉ có niềm tin mãnh liệt, trí tuệ và sự kiên cường của “người thuyền trưởng” Nguyễn Thanh Trung, cùng một tập thể khát vọng muốn chứng minh rằng, người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ và tạo ra sản phẩm ngang tầm quốc tế. Và Tôn Đông Á đã viết nên câu chuyện thành công của hôm nay từ những con người dám nghĩ, dám làm, xoay quanh triết lý “Chất lượng làm gốc – con người làm trung tâm – phát triển bền vững là mục tiêu”, trở thành kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Tôn lá là sản phẩm đầu tiên của Tôn Đông Á

Vượt khó và không ngừng đổi mới, sáng tạo, năm 2023 Tôn Đông Á vinh dự vào Top 20 doanh nghiệp được lựa chọn kiểm toán năng lượng trong dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh"do Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp triển khai.

Dây chuyền mạ lạnh, mạ kẽm CK6 với công suất 350.000 tấn/năm

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Tôn Đông Á chủ động tối ưu quy trình sản xuất, giảm phát thải carbon và áp dụng giải pháp năng lượng tái tạo để đáp ứng xu hướng kinh tế xanh toàn cầu và phù hợp với cơ chế điều chỉnh carbon tại biên giới (CBAM). Để tiết kiệm chi phí, giảm lượng CO₂ phát thải và tối ưu hiệu quả năng lượng, Tôn Đông Á triển khai hệ thống điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Song song đó, công ty chú trọng tiết kiệm điện, nước, nguyên liệu; quản lý khí thải, chất thải, nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế; hướng đến mô hình nhà máy xanh, vận hành hiệu quả và thân thiện môi trường.

Nỗ lực ấy được khẳng định qua việc đạt nhiều chứng chỉ quốc tế như ISO 14001; ISO 9001; ISO/IEC 17025; ISO 50001:2018; ISO 14067:2018; ISO 14064-1:2018. Đáng chú ý, ngày 21.2.2025, Tôn Đông Á là một trong số ít doanh nghiệp Việt đạt chứng nhận JIS danh giá do Japan Quality Assurance Organization (JQA) cấp – minh chứng cho uy tín và năng lực vươn tầm quốc tế của công ty. Đây chính là thành quả rõ nét cho chiến lược hành động dài hạn của Tôn Đông Á trong việc xây dựng nền tảng công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thuận theo xu hướng kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch HĐQT công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Thanh Trung khẳng định: “Một doanh nghiệp bền vững phải là doanh nghiệp biết hài hoà giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội”. Và trong sứ mệnh đó, Tôn Đông Á mong muốn góp phần khẳng định vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ thế giới – một ngành công nghiệp hiện đại, trách nhiệm và đầy khát vọng”.

27 năm thành lập (5.11.1998 – 5.11.2025) – một hành trình vươn xa không đo đếm được bằng thời gian, mà bằng tất cả niềm tin, bản lĩnh Việt, tầm nhìn xa và khát vọng bay cao, nhờ sự đồng lòng của cả một tập thể, Tôn Đông Á đã làm nên những kỳ tích tuyệt vời.

Ngành thép vốn khốc liệt, nhưng chính sự cạnh tranh ấy đã rèn thêm bản lĩnh Việt ở Tôn Đông Á. Sau 27 năm, điều mà “thuyền trưởng” Nguyễn Thanh Trung tự hào nhất không phải là quy mô hay doanh thu, mà là việc mỗi tấm tôn mang dấu ấn “Made in Vietnam” đã và đang góp phần che chở cho hàng triệu mái ấm, đồng thời hiện diện vững vàng ở hơn 50 quốc gia toàn cầu. Thương hiệu Tôn Đông Á giờ đây đã tự hào cạnh tranh một cách ngang bằng với các thương hiệu thép lớn trên thế giới.

Cuộn tôn thành phẩm KING/ WIN/ SVIET của Tôn Đông Á

Từ một doanh nghiệp nhỏ ra đời giữa muôn vàn thách thức, Tôn Đông Á đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất và đảm bảo tính đồng nhất trong từng sản phẩm, vận hành hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế. Cũng từ đó, Tôn Đông Á bước sang giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, công ty liên tục vào Top doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu ngành tôn thép Việt Nam và là thương hiệu Việt được các đối tác lớn tại Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á tin tưởng lựa chọn.

Tôn Đông Á luôn tin rằng con người là tài sản quý giá nhất. Mỗi CB-CNV Tôn Đông Á là một mảnh ghép trong đại gia đình – nơi mọi nỗ lực được ghi nhận, mọi ý tưởng được lắng nghe, và mọi đóng góp đều hướng về giá trị chung “cùng xây cuộc sống xanh”.

Không chỉ đồng hành cùng hàng triệu mái nhà Việt, mà những khách hàng, đại lý, đối tác là người bạn thân thiết đã cùng Tôn Đông Á đồng hành đi qua bao thăng trầm của thị trường. “Khách hàng - đối tác - người lao động” chính là ba trụ cột vững chắc giúp Tôn Đông Á không ngừng lớn mạnh. Thành tựu hôm nay là kết quả của sự tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trách nhiệm xã hội không chỉ là một cam kết, mà là “mắt xích” gắn liền với sứ mệnh phát triển của Tôn Đông Á. Ông Trung tin rằng “Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu, mà là hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Bởi giá trị lớn nhất của sự thành công không nằm ở những con số, mà ở những điều tốt đẹp doanh nghiệp vun đắp cho cộng đồng.”

Trong suốt chặng đường 27 năm qua, Tôn Đông Á luôn nỗ lực tối đa để mang đến những hỗ trợ thiết thực nhất, có tác động tích cực và hiệu quả vì cộng đồng, luôn đồng hành cùng người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Cũng vì lẽ đó, Tôn Đông Á định hướng đồng hành, hỗ trợ phát triển bền vững của xã hội trên nhiều phương diện, bằng việc tập trung vào các định hướng chính: xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; hỗ trợ phát triển nền giáo dục; phát triển cộng đồng; tạo dựng hậu phương vững chắc; tạo nên mạng lưới cộng đồng cùng lan tỏa, sẻ chia. Công ty liên tục triển khai các chương trình xã hội xuyên suốt mỗi năm. Tính đến nay, tổng kinh phí Tôn Đông Á đóng góp lên đến hơn 54 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh Nhật – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á, vinh dự đón nhận cúp và chứng nhận giải thưởng “Dấu ấn Thương hiệu Việt vì Cộng đồng” vào ngày 08.08.2025

Bước sang tuổi 27, Tôn Đông Á đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới với nhiều cơ hội bứt phá xen lẫn thách thức - giai đoạn của chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn diện.

Để đón đầu xu hướng, công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án chiến lược, đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tôn Đông Á cũng sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư quốc tế nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và xây dựng thương hiệu Tôn Đông Á trên thị trường toàn cầu, hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất thép lá mạ chất lượng cao tại Việt Nam và trong khu vực, Tôn Đông Á tiếp tục cam kết theo đuổi các chuẩn mực quốc tế cao nhất về chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tôn Đông Á không chỉ là hành trình của một doanh nghiệp, mà là hành trình của niềm tin, khát vọng lòng tự hào Việt Nam – vươn lên bằng trí tuệ, đứng vững bằng bản lĩnh và lan tỏa bằng giá trị nhân văn

Từ các chiến lược phát triển đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh, sắp tới Tôn Đông Á cam kết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình hỗ trợ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững “cùng xây cuộc sống xanh” của xã hội.

Đó không còn là câu chuyện trong sản xuất kinh doanh, mà chính là câu chuyện thắp “ngọn lửa Việt” trong tim, vươn lên bằng trí tuệ, vững vàng bằng bản lĩnh và lan tỏa những giá trị nhân văn của Tôn Đông Á, kiến tạo ở một hành trình mới “xanh hóa” ngành thép.