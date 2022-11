Tổng công ty Điện lực TP.HCM luôn bảo đảm công tác an toàn sử dụng điện

Theo Luật Điện lực, khách hàng mua điện có trách nhiệm đảm bảo về an toàn điện sau công tơ. Tuy nhiên, với trách nhiệm xã hội của đơn vị cung cấp điện, EVNHCMC luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn điện trong nhân dân và đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong cộng đồng.

Hằng năm, EVNHCMC đều triển khai khảo sát, tư vấn an toàn sử dụng điện cho các hộ gia đình, các nhà ở hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Trong 10 tháng đầu năm 2022, EVNHCMC đã tư vấn cho trên 88.100 hộ gia đình (bằng 122,39% kế hoạch); đã phát đến các khách hàng sử dụng điện gần 94.000 “Cẩm nang sử dụng điện an toàn”.

Qua khảo sát, tư vấn đã ghi nhận một số lỗi phổ biến như: Hệ thống điện trong nhà không đảm bảo an toàn, dây dẫn bị quá tải, bị bong tróc lớp cách điện dẫn đến nguy cơ gây chạm chập; các mối nối không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn; để thiết bị điện phát nhiệt gần vật dễ cháy nổ, không ngắt thiết bị điện khi không sử dụng… Các công ty điện lực trực thuộc EVNHCMC đều tư vấn ngay cho người dân khắc phục các trường hợp mất an toàn trong sử dụng điện, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương để theo dõi kết quả khắc phục.

Trước dư luận lo ngại các bảng hiệu điện tử tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, ông Luân Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc EVNHCMC - phân tích các bảng quảng cáo thường đặt ngoài trời, trong quá trình sử dụng thiếu kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, hệ thống điện của bảng quảng cáo không lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải, chống ngắn mạch, chống giật, các dây dẫn điện không được đặt trong ống bảo vệ, các mối nối không đúng kỹ thuật, không được bọc cách điện nên quá trình sử dụng lâu ngày các dây dẫn bị bong tróc lớp cách điện làm chạm chập rò điện gây sự cố, tai nạn.





Để ngăn ngừa sự cố và bảo đảm an toàn sử dụng điện, ông Hưng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống điện đúng quy định. Khi lắp đặt thêm thiết bị sử dụng điện phải kiểm tra khả năng mang tải của hệ thống điện, tránh bị quá tải, không sử dụng nhiều thiết bị điện trong cùng một ổ cắm điện, sử dụng vật tư, thiết bị điện có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng công năng, nên lắp thêm thiết bị bảo vệ chống quá tải, chống ngắn mạch (aptomat), thiết bị bảo vệ chống điện giật, chống rò điện.

Đối với các bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được đơn vị có chức năng thiết kế, lắp đặt; các thiết bị điện dùng cho quảng cáo phải là thiết điện sử dụng ngoài trời, có khả năng chịu được môi trường nắng nóng, ẩm ướt, đồng thời phải có hệ thống báo vệ quá tải như aptomat, thiết bị chống giật, các kết cấu kim loại của bảng quảng cáo cần được nối đất, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để phát hiện kịp thời các nguy cơ hư hỏng, rò điện gây chạm chập gây cháy, gây tai nạn.