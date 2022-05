Tổng hợp các phương pháp điều trị sẹo rỗ, lõm phổ biến, hiệu quả

Khi làn da bị tổn thương nhưng không có đủ các tế bào Elastin và Collagen để phục hồi sẽ khiến vùng da đó bị trũng xuống thấp hơn so với bề mặt da bình thường, hình thành sẹo lõm. Sẹo rỗ là một dạng của sẹo lõm, hình thành do mụn trứng cá, mụn đầu đen, kích ứng da,... Sẹo lõm có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào còn sẹo rỗ thường có xu hướng tập trung trên mặt thành từng vùng nhỏ.

Nguyên nhân hình thành sẹo rỗ, lõm:

➢ Do nặn mụn và chăm sóc da sai cách khiến vùng da bị viêm nhiễm.

➢ Do các nốt thủy đậu bị vỡ, hình thành sẹo lõm.

➢ Do các tổn thương từ bên ngoài như tai nạn, té ngã, trầy xước,...

Khả năng hình thành sẹo rỗ, lõm sau khi bị mụn rất là cao. đặc biệt là với mụn trứng cá, mụn đầu đen, thủy đậu,... Ngoài ra, sẹo rỗ, lõm cũng có thể hình thành khi chăm sóc vùng tổn thương không đúng cách, do cơ địa,...

Hãy cùng nhau tìm hiểu một số phương pháp điều trị sẹo rỗ, lõm phổ biến hiện nay.

1. Phương pháp tự nhiên

Bằng cách sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên như chanh tươi, mật ong,... bôi hoặc đắp lên vùng sẹo. Phương pháp này đơn giản và tiết kiệm chi phí, an toàn nhưng mất nhiều thời gian, tác dụng chậm, ít hiệu quả đối với sẹo lâu năm. Vậy nên rất ít người kiên trì sử dụng phương pháp này.

Ưu điểm

➤ Chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm.

➤ Hiệu quả dưỡng ẩm tốt.

➤ An toàn và lành tính.

➤ Dễ thực hiện ngay tại nhà.

Hạn chế

➤ Tốn rất nhiều thời gian để thấy hiệu quả, đặc biệt với sẹo lâu năm.

➤ Kết quả mang lại thực sự có thể không như mong đợi.

➤ Phải kiên trì thực hiện hàng ngày, đều đặn.

2. Lăn kim trị sẹo

Là một giải pháp điều trị sẹo rỗ hiện đại có phần tốn kém hơn phương pháp tự nhiên. Lăn kim tạo ra nhiều vết thương nhỏ sâu đến lớp biểu bì bằng cách sử dụng đầu lăn với nhiều đầu kim nhỏ, kích thích cơ thể sản sinh collagen và elastin để làm đầy sẹo lõm. Tuy nhiên, việc không tuân thủ nghiêm ngặc các bước sát trùng hay chăm sóc da không đúng cách sẽ gây thâm, nám, sạm hay viêm nhiễm da.

Ưu điểm

➤ Kích thích tái tạo tế bào mới.

➤ Se khít lỗ chân lông và giảm thâm.

➤ Không gây khó chịu, không cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng

Hạn chế

➤ Chỉ hiệu quả với sẹo rỗ thể nhẹ, còn sẹo trung bình hay nặng thì hiệu quả rất ít.

➤ Cần thực hiện nhiều lần nên tốn kém nhiều chi phí.

➤ Cần chú ý chăm sóc và bảo vệ da kỹ sau mỗi lần điều trị.

3. Phương pháp bóc tách đáy sẹo

Đây là một trong những phương pháp hiện đại nhất để điều trị sẹo rỗ, lõm. Bác sĩ sẽ sử dụng một kim y khoa có kích thước 18g hoặc 20g để tiến hành đâm xuyên qua bề mặt da, phá vỡ các sợi liên kết với vết sẹo ở bên dưới hay thường gọi là chân sẹo, giúp giải phóng bề mặt da khỏi các sợi xơ cứng bên dưới, kích thích tái tạo mô liên kết, từ đó đẩy nền sẹo lên đầy hơn, giúp cải thiện độ lõm của sẹo. Tách đáy sẹo rỗ là phương pháp xâm lấn, nên phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và kỹ thuật bóc tách của bác sĩ thực hiện.

Ưu điểm:





➤Phương pháp hiện đại công nghệ cao.

➤ Mang lại hiệu quả tức thì.

➤ Cải thiện đáng kể trong thời gian ngắn.

Nhược điểm:

➤ Chi phí rất cao.

➤ Phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa có nhiều năm kinh nghiệm để tránh tổn thương da hay xuất hiện thêm sẹo mới chồng lên sẹo cũ.

➤ Có cảm giác châm chích và khó chịu trong quá trình thực hiện.

➤ Cần phải tuân thủ nghiêm ngặt và chặt chẽ các quy trình chăm sóc da sau khi điều trị.

4. Phương pháp Laser Fractional CO 2

Là sử dụng những tia Laser CO 2 có bước sóng 10.600 nm tác động sâu vào lớp hạ bì, không gây xâm lấn vùng da lành xung quanh nhằm kích thích tăng sinh collagen làm đầy sẹo rỗ, lõm. Đồng thời tác dụng nhiệt của phương pháp này cũng kích thích tái tạo lớp collagen nằm sâu bên dưới da để làm đầy sẹo rỗ vượt trội.

Ưu điểm:

➤ Hiệu quả điều trị cao, thấy rõ.

➤ Làm căng và săn chắc da.

➤ Không cảm thấy đau trong quá trình điều trị do được gây mê.

Nhược điểm:

➤ Chi phí rất cao.

➤ Tốn nhiều thời gian phục hồi sau khi điều trị.

➤ Cần chăm sóc da rất kỹ và tránh tiếp xúc với tia UV.

5. Sử dụng kem trị sẹo lồi

Thay vì đến các viện thẩm mỹ, spa, sẹo rỗ, lõm cũng có thể điều trị tại nhà bằng kem trị sẹo. Với công nghệ hiệu đại ngày nay rất nhiều sản phẩm trị sẹo ra đời với khả năng điều trị và hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, lõm.

Ưu điểm

➤ Dễ sử dụng, tiện lợi, có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi.

➤ Ai cũng có thể sử dụng.

➤ Hiệu quả điều trị tốt, đặc biệt với sẹo nhỏ, mới.

➤ Chi phí không quá cao, phù hợp cho học sinh sinh viên.

➤ Có thể kết hợp cùng các phương pháp kể trên để cải thiện sẹo.

Hạn chế

➤ Nhiều sản phẩm trôi nổi, không nhãn mác, không đảm bảo chất lượng.

➤ Các sản phẩm hàng giả, hàng nhái của thương hiệu lớn rất nhiều.

➤ Với sẹo rỗ, lõm lâu năm sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Kem trị sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng từ Mỹ. Scar Esthetique chứa tới 23 thành phần tự nhiên và 2 Polypeptide cao cấp giúp mang lại hiệu quả điều trị sẹo một cách nhanh chóng.

Kem trị sẹo Scar Esthetique có tác dụng điều trị sẹo nhanh chóng, an toàn và hiệu quả phù hợp điều trị cho các trường hợp:

✔ Sẹo rỗ, sẹo thâm, sẹo lõm do mụn để lại.

✔ Các vết sẹo thâm do bỏng.

✔ Các vết sẹo thâm, lõm do thủy đậu.

✔ Vết thâm do côn trùng cắn, do tai nạn, trầy xước, sẹo thâm do rạn da,...

Scar Esthetique sử dụng được cho cả trẻ em và người lớn bởi thành phần tự nhiên bên trong đều lành tính, phù hợp cho cả da nhạy cảm. Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Mỹ trong các nhà máy đạt chuẩn và được chứng nhận.

Xem thêm sản phẩm ngăn ngừa và điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại.

Những điều cần lưu ý khi đang điều trị sẹo rỗ (lõm)

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, tuổi sẹo, tần suất sử dụng sản phẩm, liệu trình điều trị,... Nên điều trị sớm nhất có thể vì sau khi cấu trúc da bị thay đổi sẽ rất khó phục hồi. Với kem trị sẹo Scar Esthetique nên sử dụng 3-4 lần/ ngày trong tối thiểu 2 tháng liên tục để thấy rõ hiệu quả.

Đặc biệt, nên mua Scar Esthetique tại Rejuvaskin Việt Nam - nhà phân phối độc quyền để tránh hàng giả, kém chất lượng. Chúc mọi người kiên trì và sớm điều trị được sẹo rỗ, lõm!