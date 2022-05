Tổng thống Biden tới Nhật Bản

Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ thảo luận về những kế hoạch của Nhật mở rộng các khả năng quân sự nhằm đối phó sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, theo Reuters. Hai nhà lãnh đạo còn được cho sẽ chia sẻ quan điểm rằng bất kỳ ý đồ thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sẽ không thể chấp nhận ở mọi nơi trên thế giới.

Trong diễn biến khác liên quan an ninh khu vực, tờ Financial Times mới đây dẫn một số nguồn tin cho hay Trung Quốc đang đàm phán về hiệp ước an ninh với hai quốc gia Thái Bình Dương sau khi ký hiệp ước tương tự với Quần đảo Solomon hồi tháng trước.

Theo đó, cuộc đàm phán của Trung Quốc với Kiribati sắp hoàn thành và Trung Quốc đang thảo luận với ít nhất một nước khác. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh.