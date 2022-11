Tổng thống Mỹ cam kết dùng tất cả năng lực để bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 13.11 có cuộc hội đàm 3 bên bên lề hội nghị cấp cao Đông Á tại Phnom Penh, Campuchia.

Sau cuộc hội đàm, ba nhà lãnh đạo đã đưa ra tuyên bố chung lên án các vụ phóng tên lửa trong năm nay của Triều Tiên, gồm nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, theo AFP. “Họ tái khẳng định rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị đáp trả bằng sự phản ứng mạnh mẽ và cương quyết từ cộng đồng quốc tế”, tuyên bố nêu.

Mặt khác, ba nước cam kết sẽ làm việc cùng nhau để tăng cường sức răn đe. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc bằng tất cả năng lực, “gồm hạt nhân”.

Các nhà lãnh đạo cho rằng các cuộc tập trận chung gần đây chứng minh quyết tâm duy trì hòa bình và ổn định, bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Triều Tiên lên án các cuộc tập trận này, cho rằng đó là hành động diễn tập cho cuộc tấn công Bình Nhưỡng.





Mặt khác, lãnh đạo Mỹ-Hàn-Nhật nêu kế hoạch chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa Triều Tiên trong thời gian thực nhằm cải thiện năng lực phát hiện và đánh giá mối đe dọa của mỗi nước.

Tuyên bố chung của 3 nước cũng đề cập đến các vấn đề hợp tác khác. Yonhap dẫn thông báo của phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên 3 nước thông qua tuyên bố chung có bản chất toàn diện, bao gồm các nội dung về kinh tế và chính trị, gồm sự nhất trí thành lập một khuôn khổ đối thoại an ninh kinh tế 3 bên mới và cùng ứng phó với hành vi cưỡng ép kinh tế.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Biden cho rằng 3 nước đang đồng lòng hơn bao giờ hết trước hành vi khiêu khích của Triều Tiên, theo Reuters. Chủ nhân Nhà Trắng đánh giá Nhật Bản và Hàn Quốc là "đồng minh then chốt", cùng chia sẻ lo ngại của Mỹ về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực một, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói sự đáp trả của 3 nước với vụ thử hạt nhân tiềm tàng của Triều Tiên sẽ được phối hợp tốt và bao gồm các mặt an ninh, kinh tế và ngoại giao.