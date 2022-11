Top 10 sữa rửa mặt da hỗn hợp thiên dầu khô ráo cả ngày, không lo mụn

Da hỗn hợp thiên dầu là gì?

Da hỗn hợp được chia làm 2 loại đó là: da hỗn hợp thiên dầu và da hỗn hợp thiên khô. Trong đó, đặc điểm nhận dạng của da hỗn hợp thiên dầu đó là vùng chữa T (trán, mũi, cằm) bị đổ dầu nhiều hơn so với vùng da bị khô đó là vùng má và gần mang tai.

Vào mùa hè, loại da này rất nhạy cảm và dễ nổi mụn do vùng chữ T tiết quá nhiều dầu khiến lỗ chân lông to và bị bí tắc. Vào mùa đông, vùng da 2 bên má rất dễ bị bong tróc, làm cho da mặt tồn đọng nhiều tế bào chết. Do đó, người sở hữu làn da hỗn hợp thiên dầu sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề về da như mụn, nếp nhăn, vết chân chim và bóng nhờn trên mặt.

Nếu không kịp chuẩn bị các sản phẩm chăm sóc da, trong đó cần có sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp thiên dầu phù hợp sẽ dẫn đến tình trạng nổi mụn ẩn, lỗ chân lông to, nếp nhăn.

Làm thế nào để chọn được sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu?

Để chọn được loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da hỗn hợp thiên dầu, bạn có thể dựa theo một số tiêu chí đơn giản dưới đây:

● Dựa theo kết cấu

Với làn da hỗn hợp thiên dầu, bạn nên ưu tiên lựa chọn các dòng sữa rửa mặt dạng gel lỏng mịn thay vì sữa rửa mặt có hạt massage hoặc các hạt nhỏ li ti. Nhằm tránh gây cọ xát và tổn thương da mặt. Đồng thời ít gây kích ứng da, phù hợp với những bạn có làn da nhạy cảm và khô ráp.

● Dựa theo độ pH

Khi lựa chọn sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu, bạn nên chọn sản phẩm có độ pH 5.0 -5.5. Chứa các thành phần tự nhiên. Có tác dụng làm sạch da nhưng vẫn an toàn cho làn da. Không chọn sữa rửa mặt có độ kiềm cao. Vì sẽ làm khô vùng da 2 bên má.

● Dựa theo bảng thành phần

Bạn có thể cân nhắc các loại sữa rửa mặt chứa các thành phần tự nhiên lành tính như: Vitamin E, chiết xuất nha đam, hoa cúc, trà xanh, mật ong, lô hội… Giúp cấp ẩm và kiềm dầu hiệu quả mà không gây kích ứng da.

Hoặc một số loại acid có lợi cho da như: acid salicylic, acid hyaluronic, acid glycolic… Giúp làm sạch sâu, giảm viêm, cân bằng điều tiết bã nhờn, cải thiện sắc tố da và giảm mụn hiệu quả. Ngoài ra, khi chọn sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu, bạn nên tránh các thành phần gây hại cho da như: benzoyl peroxide, retinol, cồn, dầu khoáng, xà phòng.

● Dựa theo nguồn gốc, xuất xứ

Để đảm bảo an toàn, bạn nên mua các sản phẩm có nguồn gốc thương hiệu rõ ràng, được trải qua giai đoạn kiểm duyệt chất lượng khắt khe. Không nên sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc vì về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sắc tố da, khiến làn da dễ sinh mụn và kích ứng.

Gợi ý top 10 sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu được tìm mua hiện nay

1. Sữa rửa mặt giảm dầu Paula’s Choice Skin Balancing Oil-Reducing Cleanser

Đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Paula’s Choice, được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng. Paula’s Choice Skin Balancing Oil-Reducing Cleanser có khả năng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn, ngăn tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, ngừa mụn xuất hiện. Đồng thời cân bằng ẩm, loại bỏ dầu thừa, giúp da láng mịn hơn.

Thành phần: Chiết xuất lá lô hội, dầu hạt hướng dương, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroamphoacetate, Glycerin.

Ưu điểm:

Thiết kế chai hình trụ, màu xanh nước biển dịu mát, phần nắp được thiết kế dạng vặn được làm từ nhựa trong suốt, giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn.

Chiết xuất dạng kem và tạo bọt khá nhiều, đem lại hiệu quả làm sạch tốt, tránh tắc nghẽn lỗ chân lông. Không gây cảm giác khô căng, không gây châm chích khi da có các nốt mụn viêm.

Giúp khô cồi và đẩy mụn nhanh hơn.

Bổ sung thêm các thành phần dưỡng ẩm giúp làn da mịn màng, làm dịu nhanh tình trạng sưng viêm, kích ứng.

Không chứa cồn khô, hương liệu, chất tạo màu, an toàn cho da.

Dung tích lớn, dùng được lâu và tiết kiệm chi phí.

2. Sữa rửa mặt loại bỏ bụi mịn, sạch sâu, ngừa mụn, sáng da Rejuvaskin Anti-Pollution

Sản phẩm này đến từ Rejuvaskin- Thương hiệu chăm sóc da hàng đầu nước Mỹ. Rejuvaskin Anti-Pollution Cleanser có khả năng cuốn sạch những hạt bụi mịn PM2.5, dầu thừa, kem chống nắng, lớp trang điểm hay chất bẩn bám trên bề mặt da. Hấp thụ và trung hòa các gốc tự do, bảo vệ làn da tránh khỏi những tác hại ngoài môi trường, giúp da sáng khỏe từ bên trong.

Thành phần chính: Exopolysaccharide (Exo-P ™), PM2.5. SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, chiết xuất dầu sả chanh, lô hội.

Ưu điểm:

Bao bì đơn giản, màu trắng xanh chủ đạo nhìn sạch sẽ.

Kết cấu dạng gel trong suốt, ít bọt và có mùi sả thơm, dễ chịu.

Khả năng làm sạch tốt nhưng không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da, không gây khô da.

Làn da sẽ trở nên mịn màng, đều màu, trắng sáng tự nhiên sau vài tuần sử dụng.

Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, đã được chứng nhận an toàn bởi các tổ chức uy tín thế giới.

3. Sữa rửa mặt đa tác động chứa Enzyme Obagi 360 Exfoliating Cleanser

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Obagi vốn đã rất được lòng cộng đồng skincare Việt. Obagi 360 Exfoliating Cleanser sẽ làm sạch lớp trang điểm, bụi bẩn, chất nhờn tồn đọng trong lỗ chân lông. Nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết, không làm da bị khô hay tấy đỏ, ngăn ngừa mụn và giúp da sáng màu, mịn màng, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thành phần chính: chiết xuất chủ yếu từ enzyme đu đủ, Polylactic Acid, Sodium Hyaluronate, Panthenol.

Ưu điểm:

Kết cấu dạng gel lỏng, tạo bọt nhiều, mùi hương dịu nhẹ, khi apply trên da rất dễ chịu.

Làm sạch sâu, không gây cảm giác nhờn rít, khô căng sau khi rửa mặt.

Cải thiện rõ rệt tình trạng da khô, bong tróc, mẩn đỏ sau vài lần sử dụng.

Sau vài tuần làn da trở nên ẩm mịn và sáng màu hơn.

Công thức không chứa cồn, hương liệu, không gây kích ứng, khô căng khó chịu.

Giá tham khảo: 960.000đ/150ml

4. Gel rửa mặt Eucerin Dermato Clean Refreshing Cleansing Gel

Loại sữa rửa mặt này đến từ hãng Eucerin đình đám nước Đức, thích hợp với làn da nhạy cảm hoặc da hỗn hợp thiên dầu. Eucerin Dermato Clean Refreshing Cleansing Gel giúp tẩy trang, rửa trôi lớp makeup, kem chống nắng, bụi bẩn. Đồng thời kiểm soát và tiết chế lượng dầu thừa trên da, giúp da hấp thụ nước và giữ nước, trở nên mịn màng, ngăn ngừa mụn hình thành.

Thành phần chính: Hợp chất APG Complex, Gluco - glycerol, Acid Hyaluronic.

Ưu điểm:

Thiết kế chai màu trắng với phần nắp có vòi nhấn tiện lợi, dễ dàng kiểm soát được lượng gel lấy ra, tránh lãng phí.

Chứa bộ 3 hoạt chất APG Complex, Gluco - Glycerol và Acid Hyaluronic giúp làm sạch sâu.

Hỗ trợ cấp ẩm và duy trì độ ẩm nhất định trên da, giúp da mượt mà, tươi tắn.

Khả năng kiềm dầu nhờn khá tốt, hạn chế tình trạng da bóng nhờn, nổi mụn trứng cá.

Giá tham khảo: 408.000đ/ 200ml





5. Sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu La Roche-Posay Toleriane Purifying Foaming Cleanser

Đây là sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu đến từ thương hiệu La Roche-Posay của Pháp. Sản phẩm giúp làm sạch da mặt hiệu quả mà vẫn giữ mức cân bằng độ ẩm tự nhiên, kiểm soát tốt lượng dầu. Từ đó da khô thoáng, không bị bóng nhờn. Ngoài ra, La Roche-Posay Toleriane Purifying Foaming Cream còn làm dịu da, giảm kích ứng, chống ô xy hóa và đẩy nhanh tốc độ hồi phục da hư tổn.

Thành phần chính: EDTA, nước khoáng La Roche-Posay, khoáng chất Selenium, Glycerin.

Ưu điểm:

Kết cấu dạng kem mềm mại, tạo bọt bông mịn giúp da tươi mát, dễ chịu.

Làm sạch sâu và bổ sung độ ẩm cho da không bị khô căng sau khi sử dụng.

Độ pH đạt chuẩn 5.5 và tạo bọt bông mịn giúp các lớp bọt sẽ len lỏi vào sâu vào lỗ chân lông.

Loại bỏ hầu hết các loại bụi bẩn, độc tố, tế bào chết và bã nhờn dư thừa. Kiểm soát tình trạng tiết dầu quá mức, ngăn ngừa nổi mụn xấu xí.

Công thức lành tính, không gây kích ứng, châm chích.

Không hương liệu, chất bảo quản cho da nhạy cảm và rất nhạy cảm.

Giá tham khảo: 500.000đ/ 125ml

6. Sữa rửa mặt thanh lọc da Living NaturePurifying Cleanser

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Living Nature, được thiết kế dành riêng cho da hỗn hợp thiên dầu và da mụn, an toàn cho cả mẹ bầu. Living Nature Purifying Cleanser chiết xuất từ 100% thảo mộc quý chỉ có tại New Zealand, giúp kiểm soát dầu nhờn, làm dịu và giảm viêm sưng, ngứa rát do mụn gây ra. Đồng thời giúp tăng cường độ ẩm, mang đến cho da cảm giác tươi mát và mịn màng.

Thành phần chính: Chiết xuất kumerahou, tinh chất cây thông, mật ong Manuka, tinh dầu thông kháng khuẩn.

Ưu điểm:

Thiết kế mới với chai màu trắng bóng cao cấp cùng vòi bơm và nắp vặn màu đen, đem đến cảm giác tinh tế, sang trọng.

Kết cấu dạng gel tạo bọt, khi sử dụng sẽ nhanh chóng chuyển thành lớp bọt xốp mịn, không gây nhờn rít.

Khi mở ra dùng có mùi hương thơm nhẹ, khá dễ chịu.

Hiệu quả loại bỏ tạp chất, dầu dư thừa và lớp trang điểm vượt trội.

Làm dịu làn da đang bị sưng tấy, viêm nhức, giảm mụn và thâm mụn rõ rệt.

Da mặt trở nên mềm, mịn, sờ vào có cảm giác ẩm mượt.

Thích hợp với mọi loại da kể cả bị nhiễm corticoid, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Giá tham khảo: 790.000đ/ 100ml

7. Gel rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu SVR Sebiaclear Gel Moussant

Đến từ thương hiệu SVR (Pháp), sản phẩm này sẽ nhẹ nhàng loại bỏ sạch bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết trên da. Giúp thông thoáng lỗ chân lông, ngăn chặn mụn phát triển, không gây khô căng hay kích ứng da. Ngoài ra, Sebiaclear Gel Moussant còn giảm sưng, thâm mụn và tái tạo làn da sáng khỏe, mịn màng.

Thành phần chính: Gluconolactone, Niacinamide, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin, Lactic Acid.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng chai có vòi nhấn tiện lợi, đảm bảo vệ sinh.

Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt ít, có mùi hương táo dễ chịu.

Có khả năng làm sạch sâu mà không gây khô căng, ngứa rát, kích ứng. Làn da tươi mát và dịu nhẹ ngay khi sử dụng.

Da bớt đổ dầu thừa, mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Lỗ chân lông được thu nhỏ, tình trạng mụn cải thiện đáng kể, da sáng đều màu hơn.

Thành phần lành tính, không xà phòng - không cồn - không chất tạo màu.

8. Gel rửa mặt chống ô nhiễm Vichy Pureté Thermale Fresh Cleansing Gel

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Vichy của Pháp, giúp loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, độc tố từ môi trường, củng cố hàng rào bảo vệ da trước những tác nhân gây hại. Đồng thời hạn chế tình trạng bị kích ứng, thu hẹp lỗ chân lông, mang đến một làn da khỏe mạnh, mềm mại và sáng dần.

Thành phần chính: Purisoft ®, Amilite, Grycerin, Lauric Acid.

Ưu điểm:

Thiết kế chai nhựa cứng cáp màu xanh nhạt trông rất mát mắt. Đầu pump thuận tiện cho việc lấy kem cần dùng, tránh lãng phí và bảo vệ được dưỡng chất bên trong.

Mùi hương nhẹ nhàng, không nồng, tạo cảm giác thoải mái khi rửa mặt.

Kết cấu dạng gel trong suốt, nhiều bọt mịn. Mỗi lần dùng chỉ cần 2 lần nhấn vòi là đủ dùng cho toàn bộ mặt, cổ nên khá tiết kiệm.

Cân bằng độ pH tự nhiên trên da nên sau khi rửa mặt bạn sẽ không có cảm giác da bị khô.

Kiểm soát dầu khá ổn, mụn đậu đen giảm dần và da sáng dần lên, thu nhỏ lỗ chân lông.

Dùng được cho da nhạy cảm, dễ bị kích ứng..

Giá tham khảo: 550.000đ/ 200ml

9. Sữa rửa mặt CeraVe Foaming Cleanser

CeraVe là nhãn hiệu dưỡng ẩm hàng đầu tại Mỹ, giúp nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn và lớp trang điểm đậm mà không làm da căng hoặc khô. Giúp khôi phục và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Giúp giữ độ ẩm tự nhiên của da, ngăn ngừa sự tích tụ vi khuẩn, kháng viêm và hạn chế tiết bã nhờn, nuôi dưỡng và phục hồi da.

Thành phần chính: Ceramides, Niacinamide, Glycerin, Hyaluronic Acid, Cholesterol, Sodium Chloride, Phytosphingosine, Citric Acid.

Ưu điểm:

Bao bì đơn giản với chai nhựa màu trắng, thiết kế dạng đứng không phải dạng tuýp dốc ngược như những sản phẩm khác. Có nắp vòi dạng xịt rất an toàn vệ sinh và tiết kiệm.

Chất kem đặc, dạng sệt màu trắng trong suốt, không có hạt scrub, có khả năng tạo bọt tốt với hương thơm nhẹ dịu.

Khi rửa mặt tạo cảm giác khô thoáng, mịn màng và giúp lỗ chân lông được se khít. Không gây khô căng nhờ độ pH lý tưởng 5.5.

Chứa BHA giúp làn da được làm sạch sâu, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Da có độ mềm mại, ẩm mịn sau khi rửa, hạn chế tiết dầu nhưng vẫn có độ ẩm nhất định, không bị khô căng.

Giá tham khảo: 380.000đ/ 473ml

10. Sữa rửa mặt ngăn ngừa lão hóa Image Ageless Total Facial Cleanser

Đây là loại sữa rửa mặt cao cấp đến từ hãng dược mỹ phẩm Image Skincare (Mỹ). Sữa rửa mặt ngăn ngừa lão hóa Image Ageless Total Facial Cleanser sẽ làm sạch da, tẩy tế bào chết, bụi bẩn, giúp thông thoáng lỗ chân lông, hạn chế mụn đầu đen, cải thiện làn da khô ráp, xỉn màu. Đồng thời làm dịu da kích ứng, mờ thâm mụn, sẹo mụn, kiềm dầu, se khít lỗ chân lông, tăng độ đàn hồi, cải thiện dấu hiệu lão hóa. Đặc biệt, sản phẩm còn được dùng để làm sạch da body.

Thành phần chính: Glycolic Acid, Acid Citric, chiết xuất lá khuynh diệp, lá trà.

Ưu điểm:

Thiết kế đơn giản với 2 tông màu trắng - bạc sang trọng. Có nắp đậy và vòi nhấn nên sử dụng dễ dàng, cũng như bảo quản sản phẩm tốt hơn.

Sữa rửa mặt dạng sữa, màu trắng, tạo bọt khá nhiều, dung tích 177ml nên có thể dùng trong nhiều tháng, khá tiết kiệm.

Thành phần lành tính, không chứa chất tẩy, phẩm màu, hương liệu nên dịu nhẹ khi dùng, không kích ứng.

Hiệu quả làm sạch ấn tượng, không gây khô da.

Có khả năng cân bằng da, kiềm dầu, nhất là vùng chữ T, hạn chế nổi mụn, rất thích hợp với da hỗn hợp.

Da sau mỗi lần rửa có cảm giác ẩm mượt và dễ thẩm thấu dưỡng chất ở những bước sau hơn.

Sau khoảng 4 tuần làn da đều màu, mờ thâm mụn, săn chắc và khỏe khoắn hơn.

Trên đây là 10 loại sữa rửa mặt cho da hỗn hợp thiên dầu được ưa chuộng trên thị trường. Bạn đã tìm được cho mình sản phẩm ưng ý chưa? Đừng quên mua ở địa chỉ phân phối uy tín để đảm bảo hàng chính hãng, an toàn cho da nhé!