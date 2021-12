Top 10 tựa game bị đánh giá kém nhất 2021

Trong danh sách này thậm chí có những trò mà có thể người chơi chưa từng nghe đến nhưng cũng không thiếu các tên nổi tiếng. Không ngoài dự đoán, đứng số 1 là eFootball 2022 của Konami.

Game gặp rất nhiều lỗi kỹ thuật nghiêm trọng ngay từ khi phát hành, bị chê tơi tả về tạo hình các nhân vật trông như “ngáo đá”. Dù đã có vài cải thiện thông qua các bản cập nhật, trò chơi vẫn còn tồn đọng các vấn đề chưa được xử lý dù ghi nhận báo cáo lỗi từ những ngày đầu tiên.

Xếp sau eFootball 2022 là Balan Wonderworld của Square Enix từng được kỳ vọng với lối chơi platforming 3D sẽ mang tới những điều thú vị. Nhưng ngay từ bản demo cho tới khi phát hành chính thức, trò chơi đã nhận rất nhiều chỉ trích và cũng chẳng chiếm được cảm tình từ game thủ.





Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, Taxi Chaos, Of Birg and Cage lần lượt đứng thứ 3, 4, 5. Vị trí số 6 thuộc về cái tên quen thuộc GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Sản phẩm đã có màn ra mắt không được như kỳ vọng, có quá nhiều đánh giá tiêu cực và lỗi kỹ thuật.

Các vị trí số 7, 8, 9, 10 lần lượt gọi tên I Saw Black Clouds, Arkham Horror: Mother’s Embrace, Demon Skin và Necromunda: Hired Gun.