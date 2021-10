Top 3 nàng thơ gen Z đang 'khuynh đảo' Hollywood

Hollywood đang chứng kiến sự vươn lên không ngừng của những ngôi sao gen Z (thế hệ sinh từ năm 1990-2010). Một lứa diễn viên trẻ đa năng, giỏi biến hóa và hoạt động nghệ thuật từ sớm đã mang đến cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ một diện mạo đa sắc. Trong năm 2021, nổi trội nhất có thể kể đến 3 cái tên: Zendaya, Florence Pugh và Anya Taylor-Joy.

Zendaya: Bông hồng lai cá tính

Không da trắng, tóc vàng, không sở hữu thân hình với những đường cong nóng bỏng theo chuẩn đẹp chung của Hollywood, Zendaya vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao điện ảnh. Bông hồng lai sinh năm 1996 đã có 12 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Từ một sao nhí Disney đa năng tham gia hàng loạt các sitcom lớn, nhỏ, Zendaya từng bước chinh phục những đỉnh cao mới, không ngại thách thức bản thân ở những dạng vai khó nhằn.

Tiêu biểu nhất có thể kể đến cô nàng nổi loạn Rue Bennet trong Euphoria, vai diễn mang về cho cô giải Emmy danh giá khi mới 24 tuổi. Năm 2021, Zendaya nhận được sự tán dương nhiệt liệt của giới hàn lâm khi khắc họa nàng Marie sắc sảo nhưng đầy tổn thương trong bộ phim độc lập Marie&Malcom. Nữ diễn viên sinh năm 1996 còn được nhiều người mến mộ qua những vai diễn đầy cá tính như bạn gái nhện nhí trong Spiderman hay nàng diễn viên xiếc đu dây điêu luyện trong The greatest showman. Zendaya tiếp tục “ghi điểm” với người hâm mộ khi hóa thân đầy thuyết phục thành nàng Chani trong bom tấn Dune vừa ra mắt hồi tháng 9.

Có thể nói, thành công của Zendaya đến từ sự phấn đấu không ngừng nghỉ từ thuở nhi đồng. Cô là một nghệ sĩ đa năng, vừa biết diễn lại vừa hát và nhảy rất điêu luyện. Nữ diễn viên cũng nổi tiếng là người lăn xả trên phim trường. Khi đóng The greatest showman, Zendaya đã treo mình nhiều giờ liền trên không để học đu dây nhào lộn và đích thân thực hiện các cảnh quay. Bên cạnh đó, Zendaya còn sở hữu một vẻ đẹp lai Phi vô cùng khác lạ, vừa hoang dã vừa mong manh. Sở hữu gu thời trang độc đáo, Zendaya thường xuyên gây sốt tại các sự kiện thảm đỏ. Vì vậy, ngoài vai trò diễn viên, cô còn được xem như một biểu tượng thời trang, là nàng thơ của hàng loạt các thương hiệu lớn như Valentino, Tommy Hilifiger và mỹ phẩm Lancome.

Florence Pugh: Nàng Black Widow thế hệ mới

Mùa hè năm nay khi bom tấn Black Widow của nhà Marvel “đổ bộ”, khán giả được dịp trầm trồ với sự xuất hiện của một đả nữ mới sánh vai cùng Scarlett Johansson. Cô gái tóc vàng với gương mặt thơ ngây nhưng sắc lạnh tỏa sáng không thua kém đàn chị trong những pha hành động mãn nhãn. Đó chính là Florence Pugh. Có thể nói, nàng thơ sinh năm 1996 của xứ sở sương mù là một trong những diễn viên trẻ có sự nghiệp bùng nổ nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây. Ở Florence Pugh, người ta say cô như say một tách trà. Nữ diễn viên thiện cảm nhờ ngoại hình ngây thơ trong trẻo chuẩn một quý cô Anh quốc, nhưng những vai diễn mà cô đảm nhận lại đầy gai góc, để lại hậu vị mãnh liệt.

Khó mà tin được vai chính đầu tay của Florence Pugh chính là ả đàn bà Katherine Lester đầy thủ đoạn và tàn độc trong Lady Macbeth. Khi tham gia bộ phim này, nữ diễn viên chỉ mới 19 tuổi nhưng đã khiến bao người phải sởn da gà khi thể hiện hành trình của một nhân vật từ ngây thơ cam chịu đi đến cái đích là một ả đàn bà đam mê dục vọng, giết người không dao. Dẫu tuổi đời còn trẻ nhưng xuyên suốt sự nghiệp của mình, Florence Pugh toàn chọn đóng những vai khó, có chiều sâu nội tâm hết sức phức tạp.





Giới mộ điệu điện ảnh ắt sẽ không khỏi ớn lạnh khi nhớ đến hình ảnh Florence Pugh được bao bọc trong hoa lá, nở một nụ cười cực kì quái dị và nhìn chằm chằm vào máy quay trong tác phẩm kinh dị Midsomar. Cùng năm đó, cô nhanh chóng biến hóa thành một Amy trong trẻo, đáo để và đầy khát vọng của Little Women. Cô thành công tạo được sự thiện cảm và nét đáng yêu riêng cho một nhân vật muôn đời bị ghét từ trên sách đến ra phim. Và không uổng công sức, vai diễn này đã mang đến cho Florence Pugh đề cử Oscasr và BAFTA khi mới 24 tuổi. Và sau Black Widow, sự nghiệp của nàng thơ nước Anh càng lên như diều gặp gió.

Anya Taylor-Joy: Nàng hậu cờ vua, nữ hoàng kinh dị

Anya Taylor-Joy sinh ngày 16.4.1996 tại Florida, Mỹ và bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ những năm tháng tuổi teen. Chính nhờ đam mê thuở nhỏ này đã đưa cô bén duyên với điện ảnh. Thuở mới vào nghề, Anya Taylor-Joy đã liên tiếp đóng phim kinh dị. Năm 2015, người đẹp đóng chính trong phim kinh dị The Witch của đạo diễn Robert Eggers và gây ấn tượng mạnh. Vai diễn giúp cô thắng giải Female Revelation tại Cannes 2017. Cô còn được tạp chí Vogue đặt cho biệt danh “Nữ hoàng gào thét”.

Sở hữu dáng người gầy gò và đôi mắt to ngoại cỡ, Anya Taylor-Joy từng rất tự ti về ngoại hình của mình. Cô còn tự nhận xét trông dáng vẻ của mình rất kì quặc. Tuy nhiên, nét độc lạ đó lại chính là điểm mạnh của nữ diễn viên, giúp cô trở nên nổi bật và phù hợp một cách bất ngờ với những vai diễn bí ẩn. Chẳng cần diện đồ hở bạo hay khoe vẻ nóng bỏng, Anya Taylor-Joy vẫn thu hút mọi ánh nhìn ở các sự kiện điện ảnh nhờ nét ma mị thoát tục và dịu dàng.

Diễn xuất của Anya Taylor-Joy tiếp tục được rèn dũa qua loạt phim: Morgan (2016), loạt phim X-Men Split và Glass, Thoroughbreds (2017), The Miniaturist (2017), Peaky Blinder…Tuy nhiên, Anya Taylor-Joy chỉ một bước thành sao sau khi đảm nhận vai diễn kiện tướng cờ vua Beth Harmon trong The queen’s gambit (2020). Bộ phim truyền hình đình đám này của Netflix đánh dấu sự chín muồi trong năng lực diễn xuất của Anya Taylor-Joy. Nữ diễn viên thể hiện thành công nhân vật thần đồng cờ vua có tuổi thơ bất hạnh và mắc bệnh tâm lý do phải đối diện với nỗi cô đơn thường trực. Nhờ The queen’s gambit, Anya Taylor-Joy lập tức “ẵm” giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất và trở thành cái tên được nhiều đạo diễn lớn săn đón.

Không ngủ quên trên chiến thắng, người đẹp tiếp tục lao vào guồng quay công việc với hàng loạt các dự án lớn. Người hâm mộ đang rất trông chờ màn thể hiện của “nàng hậu” trong bộ phim kinh dị Last night in Soho của đạo diễn Edgar Wright dự kiến khởi chiếu tháng 11 năm nay. Tiếp đó, nàng thơ 25 tuổi cũng xác nhận tham gia The Northman của đạo diễn Robert Eggers, Canterbury Glass của đạo diễn David O. Russell và Furiosa của đạo diễn George Miller…