Top 6 serum dưỡng da giúp mờ cả nám sạm đậm màu, kể cả nám chân sâu

1. Serum mờ thâm nám cao cấp Sakura Transforming Serum

Thuộc top đầu trong các dòng sản phẩm dưỡng sáng và mờ thâm nám được săn đón hiện nay, siêu tinh chất Sakura Transforming Serum sở hữu công thức đột phá nơi ba "chiến thần" tranexamic acid, alpha arbutin và vitamin E hội tụ.

Sự kết hợp hoàn hảo này hoạt động như một màng chắn thông minh. Nó không chỉ hỗ trợ khóa chặt quá trình sản sinh melanin (kẻ thù gây nên nám, sạm, đốm nâu). Mà còn len lỏi sâu vào từng tế bào để bóc tách, giúp làm mờ tận gốc những mảng nám lâu năm cứng đầu. An toàn, êm dịu nhưng cực kỳ hiệu quả.

Không dừng lại ở đó, Sakura Transforming Serum còn như một nguồn dinh dưỡng dồi dào nuôi dưỡng da từ gốc. Serum hỗ trợ kích thích quá trình tái tạo tế bào mới, nâng đỡ cấu trúc giúp da săn chắc và rạng rỡ, mịn màng bất chấp thời gian. Mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ cảm nhận rõ làn da mình không chỉ sáng hơn mà còn khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

Điểm đắt giá khiến Sakura Transforming Serum được lòng phái đẹp chính là bảng thành phần siêu lành tính. Nói "không" với bong tróc, mẩn đỏ hay châm chích. Dù làn da bạn có nhạy cảm đến đâu, serum mờ nám Sakura vẫn nhẹ nhàng vỗ về và mang lại sự thay đổi ngoạn mục sau mỗi ngày sử dụng.

Bảng thành phần vàng: tranexamic acid & alpha arbutin, bơ shea (bơ hạt mỡ) & vitamin E.

Những đặc quyền mà làn da bạn xứng đáng nhận được khi dùng Sakura Transforming Serum sau khoảng 4 tuần:

Hỗ trợ ngăn quá trình tích tụ melanin, từ đó giảm sự xuất hiện của đốm nâu và tàn nhang mới giữ cho nền da luôn đều màu, trắng sáng.

Ngậm nước tối đa: Cấp ẩm sâu tận tầng hạ bì, nuôi dưỡng da căng mọng, hạn chế tình trạng khô ráp hay bong tróc.

Dưỡng da sáng khỏe từ sâu bên trong, giúp làm mờ thâm mụn, mang lại vẻ ngoài rạng ngời không tì vết.

Hỗ trợ đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa, lấp đầy nếp nhăn, đem lại cho bạn làn da căng bóng, trẻ trung như thuở đôi mươi.

Khiên chắn bảo vệ hoàn hảo: Hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi những tổn thương do tia UV gây ra, củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế nguy cơ nám quay trở lại.

Sau khoảng 4 - 8 tuần: Kiên trì sử dụng đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy làn da mình sáng mịn, tươi tắn hơn.

Với những vết nám lâu năm: Đừng vội vã, những đốm nâu "lì lợm" luôn cần một khoảng thời gian dài hơn để Sakura Transforming Serum từ từ xử lý, điều quan trọng là bạn phải kiên trì sử dụng.

Kết cấu chạm là mê: Thấm thấu siêu nhanh, mỏng nhẹ như sương, không gây bí bách hay nặng mặt.

Công thức chứa tranexamic acid thượng hạng kết hợp cùng các dưỡng chất ưu việt mang lại hiệu quả giúp mờ nám đỉnh cao nhưng không gây bong tróc, đỏ rát hay bất kỳ kích ứng nào.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.500.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/serum-tri-nam-cao-cap-sakura-transforming-serum.html

2. Serum giảm nám làm trắng da VI Derm Dark Spot Lifting Serum

Cái tên tiếp theo chiếm trọn spotlight trong danh sách những serum mờ nám được săn lùng hiện nay gọi tên một đại diện lừng lẫy đến từ Mỹ: VI Derm Dark Spot Lifting Serum. Không cần đến những lời quảng cáo sáo rỗng, siêu tinh chất này khẳng định vị thế bằng sức mạnh của 5% tranexamic acid phối trộn hoàn hảo cùng axit lactic, axit kojic và niacinamide. Sự kết hợp đỉnh cao này đã tạo nên phức hợp TRI-ER8ASE™ - chìa khóa vàng tác động trực tiếp vào cả 3 giai đoạn của sắc tố. Vừa giúp ngăn chặn quá trình hấp thụ melanin vừa hỗ trợ ức chế sản sinh tế bào tối màu và làm mờ đốm nâu hiện hữu. Kết quả nhận được là một làn da sáng mịn, bừng sáng rạng rỡ sẽ lộ diện sau khoảng 2 tuần sử dụng.

Nhờ công nghệ màng bọc thông minh, các hoạt chất nồng độ cao dễ dàng len lỏi, càn quét sâu vào tận gốc rễ tế bào. Chúng vừa giúp cải thiện nám sạm, thâm mụn cho da đều màu, lại vừa "khóa chặt" gốc hắc sắc tố từ bên trong để ngăn ngừa nguy cơ nám quay trở lại.

Điểm cộng đắt giá của VI Derm Dark Spot Lifting Serum chính là khả năng tưới mát làn da. Serum cấp ẩm, nuôi dưỡng da căng bóng ngậm nước, loại bỏ nỗi lo bong tróc, mẩn đỏ. Đồng thời, VI Derm Dark Spot Lifting Serum còn hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da hồi phục trước sự tàn phá của tia UV cũng như các tác nhân ô nhiễm môi trường.

Bảng thành phần "vàng" trong làng trị nám: 5% Tranexamic acid & axit kojic, axit lactic (AHA), niacinamide.

Những con số "biết nói" và ưu điểm nổi bật:

Công nghệ TRI-ER8ASE™ là điểm đột phá giúp 5% tranexamic acid phát huy tối đa công lực mà vẫn êm dịu.

Không gây bong tróc, không mẩn đỏ hay châm chích; kể cả với làn da nhạy cảm hay mỏng yếu.

Hiệu quả cực kỳ ấn tượng với người dùng thừa nhận nền da được cải thiện một cách ngoạn mục; làn da bật tông, tươi sáng và đều màu hơn và các vết đốm nâu, tàn nhang, nám sạm mờ đi.

Thiết kế thông minh với công thức đặc biệt loại bỏ hoàn toàn nước (Water-free) giúp hạn chế tối đa tình trạng oxy hóa hay đổi màu tinh chất.

Từng giọt serum bên trong luôn được bảo toàn nguyên vẹn dược chất đậm đặc từ lần đầu đến lần cuối cùng.

Điểm cần chú ý: Giá niêm yết chính hãng thuộc dòng cao cấp nhưng dung tích khá lớn và hiệu quả hỗ trợ trị nám nên luôn là lựa chọn hàng đầu của mọi tín đồ skincare trên toàn thế giới.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 4.600.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-lam-mo-tham-nam-vi-derm-dark-spot-lifting-serum.html

3. Kem làm mờ đốm nâu và sáng da Frezyderm Spot End Corrective Cream

Top 3 trong danh sách những sản phẩm hỗ trợ mờ nám được đánh giá cao hiện nay thuộc về Frezyderm Spot End Corrective đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Hy Lạp. Không đơn thuần là một sản phẩm dưỡng sáng da, đây còn là sản phẩm chuyên sâu dành cho những làn da đang gặp tình trạng tăng sắc tố, nám lâu năm, nám chân sâu hay sạm da do ánh nắng và tác động của môi trường.

Điểm tạo nên sức hút của Frezyderm Spot End Corrective chính là công thức kết hợp giữa arbutin, kojic acid ester và chiết xuất chanh vàng. Bộ ba hoạt chất này hoạt động theo cơ chế tác động đa tầng, không chỉ hỗ trợ làm mờ các vùng da xỉn màu trên bề mặt. Mà còn góp phần kiểm soát quá trình hình thành melanin từ bên trong. Kết hợp cùng công nghệ bào chế hiện đại và hoạt chất keratolytic, sản phẩm giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da, cải thiện sắc tố ngay từ giai đoạn sớm, mang lại làn da sáng đều, mịn màng và trong trẻo hơn sau thời gian kiên trì sử dụng.

Thành phần chính: Arbutin 2.5%, kojic acid 2%, DAB (dẫn xuất diacetyl boldine)

Ưu điểm vượt trội:

Hỗ trợ làm mờ nám và đốm nâu: Góp phần ức chế hoạt động của enzyme Tyrosinase, từ đó giảm sự hình thành melanin và cải thiện rõ các vùng da tăng sắc tố theo thời gian.

Làm sáng và đều màu da: Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, hỗ trợ loại bỏ lớp sừng già, giúp làn da trở nên tươi sáng, mềm mịn và rạng rỡ hơn.

Tác động đến nguyên nhân gây nám: Công thức hướng đến việc kiểm soát chu trình hình thành melanin, hỗ trợ cải thiện cả những vùng nám lâu năm và các đốm sắc tố cứng đầu.

Chất kem mỏng nhẹ: Kết cấu mềm mịn, thẩm thấu nhanh sau khi thoa, không gây bết dính hay cảm giác nặng mặt, mang lại trải nghiệm dễ chịu khi sử dụng hằng ngày.

An toàn với nhiều loại da: Công thức không chứa paraben và các chất bảo quản gây hại.

Phù hợp với cả làn da nhạy cảm hoặc da mỏng yếu sau các liệu trình thẩm mỹ như laser, đồng thời hạn chế nguy cơ bong tróc hay kích ứng trong quá trình sử dụng.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.095.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-lam-mo-dom-nau-frezyderm-spot-end-corrective.html

4. Tinh chất mờ thâm nám làm sáng da đa tầng MD CARE Brightenyl Serum

Chễm chệ ở vị trí top 4 chính là siêu phẩm đỉnh cao đến từ thương hiệu thuần Việt MD Care. Sức hút mãnh liệt của MD CARE Brightenyl Serum đến từ việc sở hữu hoạt chất sinh học đột phá Brightenyl® Radiance Biotech. Được giới chuyên gia ví như một "bộ não điều phối sắc tố" thông minh, hoạt chất này tự động nhận diện chính xác những vùng tế bào đang tổn thương. Từ đó, nó can thiệp thẳng vào chuỗi tổng hợp Melanin để giúp mờ thâm nám, đồng thời xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố bảo vệ da trước sự tàn phá khắc nghiệt của tia UV.

Tinh chất MD CARE Brightenyl Serum còn sở hữu bảng thành phần phối trộn theo "tỷ lệ vàng" khi kết hợp bộ ba quyền lực: niacinamide, mandelic acid và alpha-arbutin. Hệ hoạt chất đa nhiệm này tạo ra một sức mạnh kép vô cùng mạnh mẽ: vừa giúp nhẹ nhàng bóc tách lớp sừng sạm màu, cằn cỗi trên bề mặt, vừa âm thầm hỗ trợ quá trình khôi phục mạng lưới collagen bị đứt gãy từ sâu bên trong. Kết quả là những vết thâm nám lì lợm cũng phải đầu hàng, nhường chỗ cho một làn da căng mọng đầy sức sống.

Bạn sợ vitamin C dễ kích ứng và nhanh bị oxy hóa? Brightenyl có khả năng làm sáng da gấp nhiều lần vitamin C nhưng lại cực kỳ ổn định, không lo đổi màu chất serum. Đặc biệt, nó êm dịu đến mức xứng đáng là lựa chọn phục hồi hàng đầu cho cả những làn da mỏng yếu, tổn thương nặng nề sau các liệu trình xâm lấn thẩm mỹ.

Bảng thành phần "vàng" đáng gờm: brightenyl (diglucosyl gallic acid) 2%, niacinamide 3% & alpha-arbutin 1%, mandelic acid 1 - 3%.

Lợi ích nổi bật khiến bạn muốn sở hữu ngay MD CARE Brightenyl Serum:

Bật tone nhanh chóng: hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành hắc sắc tố từ gốc, giúp những làn da xỉn màu, xám xịt cũng phải "lột xác" trở nên rạng rỡ, đều màu sau thời gian ngắn.

Cấp ẩm sâu và giúp làm dịu ngay các tổn thương, nuôi dưỡng da tự hình thành lớp màng bảo vệ trước khói bụi, ô nhiễm môi trường.

Làm sạch sâu, mướt mịn: Nhẹ nhàng dọn dẹp tế bào chết già cỗi, hỗ trợ cải thiện cả vết thâm đỏ lẫn thâm nâu cứng đầu, đem lại bề mặt da mịn màng như lụa.

Khóa tuổi xuân: Hỗ trợ tăng cường độ đàn hồi, luôn căng bóng như ngậm nước và ngăn ngừa chảy xệ.

Trải nghiệm tuyệt vời: Kết cấu tinh chất siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu sâu vào da sau vài giây vỗ nhẹ. Serum để lại một bề mặt khô thoáng, nhẹ tênh, không một chút bí bách hay bết dính.

An toàn: Bảng thành phần siêu lành tính, nói không với chất gây hại. Đây chính là "chân ái" đích thực để bảo vệ và nuông chiều những làn da nhạy cảm, đỏng đảnh.

Điểm cần chú ý: Nám chân sâu lâu năm cần kiên trì sử dụng trong một thời gian dài mới thấy hiệu quả.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng trị giá tại đây: https://maihan.vn/md-care/md-care-brightenyl-serum-advanced-brightening-complex.html

5. Serum trắng sáng làn da Page One Tranacide Pro Serum

Vị trí top 5 trong danh sách những dòng serum dưỡng sáng được phái đẹp săn lùng ráo riết hiện nay chính là đại diện đình đám đến từ thương hiệu Page One nổi tiếng của Hàn Quốc.

Siêu phẩm Page One Tranacide Pro Serum chính là câu trả lời cho một làn da không tì vết. Điểm đắt giá tạo nên quyền năng của chai serum này là việc ứng dụng công nghệ Exosomes hiện đại bậc nhất, kết hợp cùng tổ hợp hoạt chất vàng gồm tranexamic acid 3%, niacinamide 5% và alpha arbutin 1%. Sự cộng hưởng này mang lại hiệu quả hỗ trợ ức chế quá trình melanin tối ưu, giúp đem lại làn da trắng hồng rạng rỡ sau khoảng 6 - 8 tuần.

Nhờ các hạt tế bào siêu vi Exosomes, serum dễ dàng xuyên qua các lớp biểu bì, đi sâu vào tận gốc rễ tế bào. Tại đây, chúng kích hoạt cơ chế đánh thức nguồn collagen tự thân và cân chỉnh sắc tố da đều màu. Tất cả diễn ra một cách êm dịu, không hề gây bong tróc hay mẩn đỏ, biến sản phẩm thành "vũ khí bí mật" cho cả những làn da nhạy cảm.

Bảng thành phần "vàng": Tranexamic acid 3%, alpha arbutin 1%, niacinamide 5%, cica exosome & liposome.

Những lý do khiến bạn phải sở hữu Page One Tranacide Pro Serum ngay lập tức:

Khóa chặt enzyme Tyrosinase (nguyên nhân chính tạo nên melanin) giúp đem lại cho bạn nền da tươi sáng, đều màu trông thấy.

Ngăn chặn lão hóa: Nuôi dưỡng bề mặt da mịn màng, giúp duy trì độ đàn hồi tự nhiên và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ, già nua.

Quét sạch gốc tự do: Chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ cải thiện các nếp nhăn và vết chân chim nơi khóe mắt.

Kích hoạt làn da trẻ trung: Thúc đẩy làn da tự sản sinh collagen, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, trắng sáng từ sâu bên trong.

Tấm khiên phục hồi kiên cố: Hỗ trợ hàng rào tự nhiên để da đủ sức chống chọi với tia UV, khói bụi, ô nhiễm, ngăn nguy cơ nám quay trở lại.

Ngậm nước căng bóng: Cấp ẩm, nuôi dưỡng da mướt mịn như sương và hạn chế các dấu hiệu lão hóa sớm.

Hiệu quả: Bạn sẽ ngỡ ngàng trước sự thay đổi tích cực của làn da sau khoảng 6 - 8 tuần kiên trì sử dụng.

Trải nghiệm chạm nhẹ tênh: Kết cấu tinh chất mỏng mịn, thẩm thấu nhanh trong vài giây, không gây bóng nhờn hay bết dính.

An toàn: Công thức siêu sạch, không chứa hương liệu hay paraben. Serum nâng niu mọi làn da, không gây bong tróc, mẩn đỏ hay bất kỳ kích ứng nào.

Điểm cần chú ý: Có ít đơn vị phân phối nên ngày càng khan hiếm hàng hóa.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 60% tại đây: https://maihan.vn/page-one/serum-tri-tham-nam-page-one-tranacide-pro-exosome-serum.html

6. Tinh chất Angel's Liquid Tranexamic Mela Ampoule

Top 6 trong danh sách serum đáng trải nghiệm hiện nay là Angel's Liquid Tranexamic Mela Ampoule đến từ thương hiệu Angel's Liquid của Hàn Quốc. Sản phẩm sở hữu công thức kết hợp giữa tranexamic acid, niacinamide và chiết xuất rễ cam thảo, giúp chăm sóc làn da xỉn màu theo nhiều cơ chế khác nhau. Không chỉ hỗ trợ cải thiện các vùng da tăng sắc tố, tinh chất còn cấp ẩm, nuôi dưỡng da mềm mại và mang lại vẻ ngoài tươi sáng, đều màu hơn sau thời gian sử dụng.

Thành phần chính: Tranexamic acid, niacinamide, glycyrrhiza glabra (chiết xuất rễ cam thảo).

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp làn da luôn mềm mịn, căng bóng và trông rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, đồng thời góp phần trung hòa gốc tự do, giúp làn da duy trì vẻ tươi trẻ.

Nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ bên trong, cải thiện tình trạng xỉn màu và giúp da đều màu hơn.

Phục hồi làn da trước những tổn thương do tia UV và các tác nhân từ môi trường, góp phần hạn chế nguy cơ hình thành nám, sạm và đốm sắc tố.

Công thức dịu nhẹ, phù hợp với nhiều loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả làm mờ thâm nám còn chậm nên cần sử dụng kiên trì trong một thời gian dài.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 899.000 đồng/30ml

Nám da không thể biến mất chỉ sau vài ngày nhưng lựa chọn đúng serum kết hợp sử dụng đều đặn và chăm sóc da khoa học sẽ giúp cải thiện sắc tố theo thời gian. Nếu bạn vẫn băn khoăn giữa hàng trăm sản phẩm trên thị trường, top 6 serum trong bài viết sẽ là những gợi ý đáng cân nhắc để bạn bắt đầu hành trình làm mờ nám. Phục hồi làn da sáng khỏe và tự tin hơn mỗi ngày. Đừng chần chừ, bởi điều trị nám càng sớm thì khả năng cải thiện càng cao.