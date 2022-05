‘Top Gun: Maverick’ ‘lên đỉnh’ cùng Tom Cruise

Top Gun: Maverick đã đạt doanh thu phòng vé “khủng” trong tuần đầu công chiếu, thu về 134 triệu USD từ 4.732 rạp ở Bắc Mỹ. Cuộc phiêu lưu hành động của Tom Cruise trải dài khắp nước Mỹ dự kiến ​​sẽ thu 151 triệu USD tính đến hết ngày 30.5 (giờ Mỹ), vượt qua kỳ vọng. Bộ phim thành công nhờ vào những đánh giá, “mưa” lời khen truyền miệng cũng như của các nhà phê bình.

Top Gun: Maverick chất chứa nhiều hoài niệm, đưa Tom Cruise trở lại buồng lái máy bay tiêm kích để thực hiện những pha nguy hiểm thực sự trên không với vai phi công Pete “Maverick” Mitchell.

Đây là bộ phim ra mắt có doanh thu cao nhất trong 40 năm sự nghiệp của Tom Cruise và là dự án đầu tiên của anh vượt qua mốc 100 triệu USD vào cuối tuần công chiếu. Trước đó, năm 2005, War of the Worlds đạt doanh thu 64 triệu USD, trở thành bộ phim có doanh thu tuần mở màn cao nhất của Tom Cruise.

Khán giả trên 40 tuổi là những người quan tâm hàng đầu khi Paramount công bố phần tiếp theo của Top Gun năm 1986. Điều này thật ấn tượng vì nhóm tuổi đó bao gồm những người miễn cưỡng quay lại rạp nhất sau đại dịch. Lời truyền miệng tích cực của bộ phim rất hữu ích trong việc tiếp cận khán giả nhỏ tuổi, những người chưa sinh khi Top Gun ra rạp cách đây 36 năm.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, gọi con số doanh thu ba ngày cuối tuần của bom tấn Top Gun: Maverick là “xuất sắc”. Ông nhận định: “Dư âm về Top Gun vẫn còn mạnh mẽ, quá trình thực hiện phần 2 thật xuất sắc và Tom Cruise đã làm cho phim hoạt động hoàn hảo”.

Top Gun: Maverick tiếp tục chuỗi thành tích phòng vé đáng nể của Paramount, đánh dấu bộ phim thứ 5 của hãng trong năm nay mở màn ở vị trí thứ nhất. Không có sự hỗ trợ của truyện tranh hay khủng long, những bộ phim của Paramount phát hành đạt doanh thu cao ở Bắc Mỹ trong năm 2022 là Sonic the Hedgehog (182 triệu USD), The Lost City (100 triệu USD), Scream (81 triệu USD) và Jackass Forever (57 triệu USD). Đó là sự phục hồi ấn tượng vì Paramount hầu như không phát hành bất kỳ bộ phim nào trong thời kỳ đại dịch, thay vào đó gửi những phim kinh phí lớn như The Tomorrow War có Chris Pratt đóng, The Trial of the Chicago 7 của đạo diễn Aaron Sorkin và Coming 2 America với diễn xuất của ngôi sao Eddie Murphy tới các dịch vụ phát trực tuyến.

Phần tiếp theo Top Gun dự kiến ​​khởi chiếu vào mùa hè năm 2020 nhưng hoãn nhiều lần do đại dịch Covid-19, Tom Cruise vẫn kiên quyết rằng “Maverick” sẽ không tiếp bước các phim vội vàng ra rạp thời gian đó. Hai năm chờ đợi bắt đầu được đền đáp khi bộ phim được khán giả đón nhận một cách cuồng nhiệt với 97% trên Rotten Tomatoes và điểm “A+” trên CinemaScore.





Chỉ có một bộ phim của Disney và The Bob's Burgers Movie của 20th Century đủ dũng cảm để đối đầu với Top Gun: Maverick. The Bob's Burgers Movie thu về 12 triệu USD từ 3.425 rạp chiếu Bắc Mỹ giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

The Bob's Burgers Movie hạ cánh sau Doctor Strange in The Madness of Multiverse của Disney. Bom tấn siêu anh hùng Marvel tụt xuống vị trí thứ 2 sau ba tuần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, thu thêm 16 triệu USD từ 3.805 rạp chiếu đưa tổng doanh thu lên 375 triệu USD.

Ở vị trí thứ 4, Downton Abbey: A New Era đạt 5,9 triệu USD, ước tính sẽ kiếm được 7,5 triệu USD đến hết thứ hai (30.5). Sau hai tuần ra rạp, Downton Abbey: A New Era - phần tiếp theo trên màn ảnh rộng tiếp nối phim truyền hình được yêu thích của Anh, đã thu về 30 triệu USD ở Bắc Mỹ và 68,9 triệu USD trên toàn thế giới.

Phim hoạt hình hài The Bad Guys của Universal lọt vào top 5 với 4,6 triệu USD từ 2.944 rạp, dự kiến thu về thêm 6,1 triệu USD đến hết ngày 30.5, nâng tổng doanh thu ở Bắc Mỹ lên 82 triệu USD.

Joseph Kosinski đạo diễn Top Gun: Maverick với kinh phí sản xuất khổng lồ lên đến 170 triệu USD, mang nội dung gắn kết câu chuyện gần 40 năm trước của phần đầu. Maverick huấn luyện một nhóm phi công tự mãn trẻ cho một nhiệm vụ quan trọng. Dàn diễn viên bao gồm Tom Cruise, Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly… và dĩ nhiên không thể thiếu Val Kilmer - người đóng vai Iceman trong Top Gun năm 1986.