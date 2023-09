Chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường đã trở thành một trong những hoạt động trọng điểm của Toyota trong nỗ lực đóng góp cho môi trường Việt Nam. Đại diện Toyota Việt Nam từng khẳng định: "Tại Toyota, bảo vệ môi trường luôn là một trong những hoạt động ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình đã trồng hàng ngàn cây xanh tại 77 trường học trên cả nước, mang lại cảnh quan xanh mát cho trường học, đồng thời góp phần giáo dục các em học sinh trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường. Thông qua những hoạt động trên, chúng tôi luôn mong muốn các em - thế hệ tương lai của đất nước, hãy luôn ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta và mọi người, cho hôm nay và cho cả tương lai".

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh ấy, chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường năm 2023 đến với 9 trường tiểu học và trung học cơ sở tại 3 tỉnh thành Vĩnh Phúc, Gia Lai và Bến Tre, trồng tổng số 570 cây cảnh quan. Chương trình là hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình "Toyota - Hành trình Việt Nam xanh" giai đoạn 2022 - 2025 được ký kết giữa Toyota Việt Nam và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường nhằm chung tay cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Ngày 5.9 vừa qua, lễ phát động chương trình đã diễn ra tại Trường tiểu học An Khánh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tại đây, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, đại diện Toyota Việt Nam và lãnh đạo địa phương đã chung tay cùng giáo viên và học sinh nhà trường triển khai trồng cây xanh. Hoạt động thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo các em học sinh. " Đây là hoạt động bổ ích nhân dịp khai giảng năm học mới. Chúng em đã được chung tay trồng cây, tạo nên không gian cây xanh, mát lành cho các thế hệ tiếp theo của trường Tiểu học An Khánh và là kỷ niệm đẹp năm cuối cấp của em cũng như các bạn học sinh khối 5", học sinh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu, các thầy cô và đông đảo học sinh nhà trường vui mừng khi năm học mới, các em sẽ được vui chơi lành mạnh trong khuôn viên sân chơi khoảng 250m² với các trò chơi thú vị như xích đu, bập bênh, cầu trượt, cầu thăng bằng,… được sáng tạo từ lốp xe đã qua sử dụng với nhiều màu sắc bắt mắt và hình khối đa dạng. Thông qua sân chơi này, Toyota mong muốn truyền tải thông điệp về tái chế và sử dụng vật liệu tái chế hiệu quả. Ngoài ra, cũng tại lễ phát động, hãng đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc giành giải trong cuộc thi "Tái chế đồ dùng cũ". Cuộc thi đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các em học sinh. Rất nhiều những ý tưởng tái chế sáng tạo đã được các em ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Trong xu thế chung của toàn cầu và hưởng ứng chủ trương của Chính phủ Việt Nam về giảm phát thải CO2, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, các chương trình như Toyota chung tay xanh hóa học đường và Hành trình thứ hai của lốp là những hoạt động thiết thực cần được duy trì và phát huy. Bởi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh - thế hệ tương lai là chìa khóa phát triển bền vững của đất nước.

Sau 8 năm triển khai, chương trình Toyota chung tay xanh hóa học đường đã đóng góp gần 9.200 cây xanh cho 86 trường học tại 39 tỉnh thành trên cả nước. Cùng với đó, sau 5 năm triển khai, hãng xe Nhật đã xây dựng 10 sân chơi từ lốp xe cho học sinh tại 7 tỉnh thành. Ngoài chương trình thường niên Toyota chung tay xanh hóa học đường, Toyota cùng hệ thống đại lý và nhà cung cấp phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên triển khai những hoạt động bảo vệ môi trường khác như Chương trình "1 tỉ cây xanh - Vì Việt Nam xanh"; Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2021, SEA Games Xanh, Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường hướng tới chuyển đổi xanh năm 2023,… Những đóng góp của Toyota đã nhận được sự đánh giá cao từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cộng đồng nói chung. Toyota khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và lan tỏa các hoạt động ý nghĩa vì môi trường.