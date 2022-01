Toyota Corolla Altis - chuẩn xe gia đình chơi tết với quà tặng lên tới 85 triệu đồng

Khi xã hội chuẩn bị bước sang giai đoạn “bình thường mới", người dân bắt đầu có nhu cầu tìm kiếm ô tô nhiều hơn như một loại phương tiện đảm bảo an toàn cho gia đình khi di chuyển trong mùa dịch. Hơn nữa, Tết Nguyên đán đang cận kề cũng thôi thúc mọi người sắm một chiếc ô tô mới để gia đình cùng du xuân an toàn.

Đây cũng là thời điểm mà chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước được Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện cho người tiêu dùng chạm tay tới giấc mơ ô tô dễ dàng hơn.

Đồng thời, cũng trong mùa mua sắm cuối năm, Toyota Việt Nam liên tục duy trì gói ưu đãi lớn dành cho một số mẫu xe lắp ráp trong nước, đặc biệt là Corolla Altis với mức ưu đãi lệ phí trước bạ tương đương 40 triệu đồng. Ưu đãi này dành cho những khách hàng thanh toán đầy đủ khi mua Corolla Altis từ ngày 1.1 đến hết ngày 31.1.2022. Cả hai phiên bản 1.8E CVT và 1.8G CVT đều được áp dụng chương trình này.

Sau khi kết hợp hai chương trình, khách hàng có thể sở hữu một chiếc Corolla Altis với tổng giá trị ưu đãi lên đến khoảng 85 triệu đồng. Khi đó, giá bán thực tế của xe sau khi trừ khoản ưu đãi này chưa đến 700 triệu đồng, bao gồm cả phiên bản cao cấp nhất. Đây là mức giá rất hấp dẫn khi so sánh với các mẫu xe khác cùng trong phân khúc sedan hạng C. Hiện tại, giá bán lẻ mà Toyota Việt Nam đưa ra cho Corolla Altis phiên bản 1.8E CVT và 1.8G CVT lần lượt là 733 triệu và 763 triệu đồng.

Không chỉ hấp dẫn về giá, Corolla Altis bản mới nhất còn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Trên phiên bản Corolla Altis 1.8E CVT được cải tiến và bổ sung nhiều tiện ích cho người sử dụng như: chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm; điều hòa tự động, ghế lái điều chỉnh điện 10 hướng, nội thất bọc da sang trọng; hệ thống chống trộm mã hóa khóa động cơ. Trên cả hai phiên bản Corolla mới đều được trang bị Apple Car play và Android Auto, hỗ trợ kết nối smartphone cho người dùng.





Trang bị an toàn trên mẫu sedan hạng C này cũng đặc biệt được chú trọng với hệ thống đèn pha LED hiện đại với tính năng tự cân bằng góc chiếu và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc được bổ sung. Những hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, ổn định thân xe điện tử, kiểm soát lực kéo, cảm biến lùi, camera lùi và 7 túi khí vẫn là giá trị an toàn cốt lõi của Corolla Altis.

Về thiết kế, Corolla Altis vẫn giữ được sự thanh lịch vốn có trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trên bản mới, mẫu xe này đã được trau chuốt hơn để trông hiện đại và phù hợp hơn với đối tượng khách hàng trẻ. Mẫu xe này được trang bị bộ cản trước và sau thể thao hơn, phù hợp với ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota. Bộ vành đa chấu kích thước 17 inch phối hai tông màu cũng tạo nên điểm nhấn cho tổng thể.

Anh Hiệp (Hà Nội) là một khách hàng đang sở hữu một chiếc Corolla Altis bản nâng cấp mới nhất. Anh chia sẻ: “Mình được mấy anh em thợ xe tư vấn mua xe hạng C thì nên mua Corolla Altis. Quả đúng vậy, mình thấy chiếc xe cho cảm giác lái và khung gầm chắc chắn, kết hợp với ưu điểm khác là bền bỉ, tiết kiệm xăng và giá cả bình ổn, hợp lý. Bên cạnh đó, xe cũng rất rộng rãi. Nhà mình có hai vợ chồng, hai con nhỏ và bà, mỗi lần cả gia đình đi đâu thì ngồi cũng thoải mái vì nội thất rộng rãi”.

Thật vậy, trải qua 12 thế hệ, Corolla luôn được giới chuyên gia và những người có nhiều kinh nghiệm đánh giá là lành, bền bỉ và tiết kiệm. Không chỉ tại Việt Nam mà trên nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm cả những nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển, Corolla vẫn là cái tên được đại đa số người tiêu dùng trao niềm tin. Tính đến nay, đã có khoảng 50 triệu chiếc Corolla được bán ra trên toàn cầu dưới nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm cả cái tên Corolla Altis tại Việt Nam.