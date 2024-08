Theo báo cáo bán hàng VAMA và TC Motor, tính đến hết tháng 7.2024, thị trường ô tô Việt Nam đạt mức tiêu thụ 193.514 xe, bằng doanh số cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn gần 30% so với cùng kỳ năm 2022. Dữ liệu trên cho thấy sau cú lập đỉnh doanh số năm 2022, thị trường ô tô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Nguyên nhân chung nhất vẫn xuất phát từ nền kinh tế suy thoái và lo ngại về khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến nhiều người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Nhiều mẫu ô tô liên tục giảm giá nhưng người Việt vẫn không cảm thấy mặn mà dẫn đến sức mua trên thị trường ô tô giảm sút, doanh số của các hãng ô tô lao đao.

Trong giai đoạn khó khăn này, chỉ cá biệt một vài mẫu xe duy trì được phong độ ổn định. Toyota Vios là một điển hình khi đã bàn giao 5.960 xe đến tay khách hàng trong 7 tháng đầu năm 2024, đóng góp 1/5 doanh số vào thành tích dẫn top đầu thị trường ô tô du lịch của Toyota Việt Nam (28.816 xe).

Trong tháng 7, phân khúc sedan hạng B khởi sắc, tăng trưởng 46%, từ 2.863 xe của tháng trước tăng lên 4.184 xe. Toyota Vios tạo nhiều bất ngờ nhất, dẫn đầu phân khúc sedan hạng B với 1.745 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 127%. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Vios nắm giữ ngôi vương phân khúc.



Doanh số ấn tượng của Vios một phần đến từ chương trình khuyến mãi giảm lệ phí trước bạ 50%, đồng thời sức mua ô tô của người Việt dồn lại trước tháng Ngâu - tháng người Việt kiêng mua các tài sản lớn như ô tô.

Toyota Vios hiện nắm danh hiệu mẫu xe bán chạy bậc nhất lịch sử thị trường ô tô Việt Nam với doanh số cộng dồn hơn 246.000 xe (tính đến tháng 7.2024). Mẫu xe này thành công vì hợp thị hiếu số đông, tạo dựng được danh tiếng về sự bền bỉ, chi phí sử dụng thấp, khoang cabin rộng, an toàn cùng các chính sách giá bán, chương trình khuyến mãi hấp dẫn.



Anh Đặng Thành Chung (sống tại Cần Thơ) đang sử dụng cùng lúc 2 chiếc Toyota Vios phiên bản G. Một chiếc đời 2018 và một chiếc đời 2023. "Lần đầu tôi biết đến Vios là năm 2015. Chiếc xe đó của một người bạn học. Ấn tượng đầu tiên về chiếc xe là thiết kế hài hòa, ngồi rộng và bền. Thời điểm đó, xe của người bạn tôi đã đi hơn 200.000 km nhưng mọi thứ còn rất mới, dấu hiệu xuống cấp ít, tôi lái thử thấy xe vẫn còn tốt. Đến năm 2018, khi tài chính cho phép, tôi và vợ đồng tình mua Vios".

"Vì chỗ làm cũ gần nhà, nên tôi chủ yếu dùng ô tô để đưa gia đình về quê, thăm họ hàng và đi du lịch. Những ngày trong tuần, tôi chủ yếu cho thuê xe tự lái để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khách thuê xe thấy chi phí thuê và chi phí xăng thấp nên quay lại thuê rất nhiều. Đến đầu năm 2024, tôi thấy mình có xe mà ít khi được sử dụng, tôi tiếp tục mua thêm chiếc xe nữa".

"Vì đã quen với Vios nhiều năm nên thấy phiên bản mới, tôi rất ưng. Thiết kế đẹp hơn, nội thất tiện nghi hơn và có thêm các tính năng an toàn mới. Tôi và bà xã chỉ mất 20 phút để cân nhắc và ký hợp đồng mua xe", anh Thành Chung kể.

Tin tưởng và gắn bó với Toyota Vios qua hai đời xe, anh Thành Chung nhận xét đây là lựa chọn rất kinh tế. Anh cho biết, mẫu xe này chỉ tiêu hao khoảng 5 lít/100km ở ngoài đô thị và trong nội thành chỉ khoảng 6 lít/100km, cao lắm thì 6,2 lít/100km.

"Vios rất bền. Chiếc Vios đời 2018 của tôi tôi đã đi gần 200.000km nhưng chưa phải thay thế gì đáng kể. Một số phụ tùng, linh kiện như dây cu-roa, 4 chiếc bugi cần thay, nhưng cũng chỉ hơn 1 triệu đồng. Những chi phí này không đáng kể so với thu nhập và giá trị mà chiếc xe đem lại", anh Thành Chung nói.

Có thế mạnh về giá trị cốt lõi, nhưng Toyota không ngừng lắng nghe nhu cầu của khách hàng để đưa lên Vios những nâng cấp hợp thời. Phiên bản mới nhất mang diện mạo trẻ trung và cá tính. Nội thất đầy đủ các tiện nghi cao cấp như màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, lẫy chuyển số, điều hòa tự động, khởi động nút bấm, ghế ngồi bọc da...



Về công nghệ an toàn, xe thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc với tính năng cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường thuộc gói Toyota Safety Sense, bên cạnh một số tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống 7 túi khí. Mẫu sedan hạng B Nhật Bản được xếp hạng an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Anh Thành Chung cho biết bản thân cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi cầm lái Toyota Vios phiên bản mới. "Tôi thường xuyên đi đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, nên thấy tính năng cảnh báo chệch làn đường rất hữu ích. Hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu mình lơ đãng khiến xe chệch làn. Xe cũng có cảnh báo va chạm phía trước rồi, nên khi đậu xe cũng dễ dàng căn khoảng cách hơn rất nhiều", anh nói.

"Phiên bản mới không thay đổi về hộp số và động cơ nên trải nghiệm lái vẫn vậy. Tuy nhiên, bản thân tôi đã ưng ý với cách vận hành của Vios rồi. Xe lái êm, chuyển số và tăng tốc mượt mà. Bản mới trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng nên đi những nơi nhiều đèo dốc như Đà Lạt (Lâm Đồng) sẽ chủ động hơn. Xe dùng hộp số vô cấp CVT, nhưng hệ thống giả lập các cấp số rất tốt", anh Chung đánh giá.

Tại thị trường Việt Nam, Vios được Toyota phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 458 triệu đồng đến 545 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong tháng 8 tiếp tục được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (không vượt quá 27 triệu đồng) tương tự tháng trước, cùng với đó là gói ưu đãi lãi suất 4,99%/năm.

Đợt ưu đãi, khuyến mãi lần này của Vios cho thấy Toyota vẫn trung thành với chiến lược nói không với "đại hạ giá" sản phẩm. Nhờ đó, Vios duy trì ưu điểm thanh khoản tốt trên thị trường thứ cấp, tránh tình trạng khách hàng vừa lái xe khỏi đại lý vài ngày, chiếc xe đã mất giá cả chục, cả trăm triệu đồng.

Dù không ưu tiên chuyện mua đi bán lại, nhưng anh Thành Chung vẫn thích những mẫu xe có khả năng giữ giá tốt. "Hiện tại, Vios G đời 2018 trên thị trường xe cũ vẫn bán được trên 400 triệu đồng, tức chỉ mất 1/3 giá trị", anh Chung nói. "Nếu sau này có điều kiện mua thêm xe mới, tôi vẫn sẽ chọn Toyota".

