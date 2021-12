TP.HCM: Cháy lớn ở Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi

Khoảng 9 giờ 23 đêm 30.12, Trung tâm thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy xảy ra trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ của Công an H.Củ Chi, Công an H.Hóc Môn, Công an Q.12 và Khu vực 3, đội 1, đội 3, Đội PCCC Khu công nghiệp Tân Phú Trung được điều động đến hiện trường để chữa cháy.

Theo người dân, khi phát hiện cháy, nhiều công nhân cố gắng di dời tài sản ra phía ngoài. Nhưng do bên trong công ty có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành.

Tại hiện trường, đám cháy lớn khiến cột khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực.

Nhiều xe máy để khu vực phía sau công ty được công nhân cố gắng đập tường đưa ra ngoài. Trong lúc cố gắng đem xe ra ngoài, có người bị ngạt khói, bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

Hơn 11 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.





Theo cơ quan chức năng, vụ cháy làm Công ty TNHH cách âm, cách nhiệt P.N trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung, H.Củ Chi cháy 2.700/9.500 m2 nhà xưởng và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng bảo vệ được khu vực văn phòng và 1 phần nhà xưởng và các công ty lân cận.

Thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy công ty trong Khu công nghiệp Tân Phú Trung (H.Củ Chi) đang được làm rõ.