TP.HCM: Cháy nhà xưởng chứa bột làm giấy ở Q.12, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Ngày 8.10, Công an Q.12 (TP.HCM) đang điều tra vụ cháy tại một nhà xưởng chứa bột làm giấy rộng hàng trăm mét vuông trên đường An Phú Đông 13, P.An Phú Đông (Q.12).

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ ngày 8.10, người dân phát hiện nhà xưởng rộng khoảng 500m2, chứa bột làm giấy trên đường An Phú Đông 13, P.An Phú Đông (Q.12) bất ngờ phát cháy.

Lúc này người dân hô hoán, phá cổng nhà xưởng huy động bình chữa cháy, kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành. Bên trong nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy, lửa bùng lên dữ dội. Một số hộ dân sống bên cạnh sợ cháy lan đã di dời tài sản ra khỏi nhà.





Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Q.12 điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến gần 11 giờ trưa cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy nhà xưởng chứa bột làm giấy trên đường An Phú Đông 13, P.An Phú Đông (Q.12) đang được công an làm rõ.