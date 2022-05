TP.HCM có trung tâm chuyên sâu về can thiệp tim mạch cho trẻ em

Theo Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 1 được đầu tư bằng ngân sách của thành phố, để phục vụ cho trẻ em thành phố và các tỉnh phía nam.

Trung tâm gồm 5 khoa: Nội tim mạch, Ngoại tim mạch, Đơn vị thông tim-điện sinh lý, Hồi sức ngoại, Hồi sức tim. Trung tâm sẽ kế thừa những thành quả của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 từ nhiều năm qua trong phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp và điện sinh lý; triển khai những kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu (như MRI tim, thăm dò điện sinh lý…).

Các kỹ thuật điều trị từ đơn giản đến chuyên sâu, phức tạp với đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại như phẫu thuật chuyển vị đại động mạch, thất phải 2 đường ra, không lỗ van động mạch phổi, thân chung động mạch, thiểu sản cung động mạch, tim 1 thất…, cũng như can thiệp tim mạch ở trẻ sơ sinh cực non rất nhẹ cân…tiến tới có thể giải quyết hết tất cả các bệnh lý tim phức tạp nhất, đặc biệt sẽ triển khai thành công kỹ thuật ghép tim trẻ em trong thời gian tới.

Đây cũng là nơi đào tạo, huấn luyện và chuyển giao các kỹ thuật về can thiệp tim mạch ở trẻ em. Đặc biệt là thông tim can thiệp cho nhiều bệnh viện trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi hợp tác quốc tế với nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới và đang trên đường trở thành một trong những Trung tâm tim mạch xuất sắc (Center of Excellence) của tổ chức Children's Heartlink, Mỹ, trong điều trị bệnh tim bẩm sinh trẻ em...





Trung tâm Tim mạch trẻ em ra đời được kỳ vọng giảm hơn nữa tỷ lệ tử vong ở trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, giúp trẻ mắc bệnh tim sẽ có chất lượng cuộc sống như bao trẻ khỏe mạnh khác. Chi phí điều trị tại trung tâm sẽ được Bảo hiểm y tế đồng chi trả theo quy định.

Ngoài ra, cũng trong ngày 1.6, Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng sẽ đi vào hoạt động, có điều kiện triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu nhi ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.