TP.HCM: Công an Q.1 bắt giam bị can dùng dao gây thương tích cho cảnh sát khu vực

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ P.Cầu Ông Lãnh) về hành vi chống người thi hành công vụ, khi dùng dao gây thương tích cho một cán bộ cảnh sát khu vực.

Theo đó, khoảng hơn 0 giờ ngày 25.12, tổ tuần tra Công an P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn. Khi đến số nhà 29.8 đường Cô Giang (P.Cầu Ông Lãnh) thì phát hiện Nguyễn Tấn Đạt cùng hai nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy nên tiến hành kiểm tra.





Lúc này, Đạt không chấp hành mở cửa mà cầm một con dao bằng kim loại dài khoảng 20 cm bất ngờ tấn công cán bộ cảnh sát khu vực gây thương tích tại khuỷu tay.

Trong quá trình giằng co với tổ tuần tra, con dao bị gãy lưỡi, Đạt tiếp tục manh động chạy vào nhà lấy một thanh kim loại bằng inox dài khoảng 36cm đuổi đánh tổ tuần tra. Khi đến số 167 - 173, Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang (Q.1), Đạt bị lực lượng công an phường khống chế rồi đưa về trụ sở làm việc. Riêng hai nam thanh niên đã bỏ chạy. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.