TP.HCM: Cử tri ngao ngán với những dự án ‘rùa bò’ ở Q.7 và Nhà Bè

Tại buổi tiếp xúc cử tri Q.7 và Nhà Bè của tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 (TP.HCM) ngày 14.5, nhiều người dân bức xúc trước việc nhiều dự án dừng thi công đột ngột, điển hình là dự án chống ngập do triều gần 10.000 tỉ đồng, cầu Phước Long và cầu Long Kiểng.

Cầu Phước Long trên đường Phạm Hữu Lầu, bắc qua rạch Phú Xuân nối Q.7 và Nhà Bè, có chiều dài 380 m, vốn đầu tư 398 tỉ đồng bằng vốn ngân sách nhà nước. Khi hoàn thành, dự án này sẽ giải quyết được bài toán kẹt xe qua cây cầu này, bởi chiều rộng hiện hữu của cầu Phước Long chừng 3,2 - 4,2 m và chỉ đáp cho một làn xe ô tô lưu thông.

Trao đổi với cử tri về dự án cầu Phước Long, ông Phan Công Bằng, Phó giám đốc Sở GTVT, cho biết dự án thi công từ năm 2020 nhưng sau đó phải dừng lại vì vướng mặt bằng. Nếu được UBND Q.7 và H.Nhà Bè bàn giao mặt bằng sớm, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023.

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó chủ tịch UBND H.Nhà Bè, cho biết phía huyện có 52 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, huyện cần 18 nền tái định cư nhưng chưa có sẵn quỹ nền để bàn giao. Hiện huyện đang phối hợp với Sở Xây dựng và Q.7 tìm quỹ nền tái định cư, dự kiến trong tháng 5.2022 sẽ trình phương án giá bồi thường và giải quyết dứt điểm trong năm 2023.

Còn lãnh đạo UBND Q.7 cho biết quận có 46 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện đã chuẩn bị phương án bồi thường và nền tái định cư, cố gắng trong năm 2022 sẽ hoàn thành công tác bồi thường.





Quyết đưa siêu dự án chống ngập hoàn thành năm 2023

Liên quan đến dự án chống ngập do triều, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết nhiều hạng mục đã được khởi động lại từ tháng 2.2022, sau khi cử tri kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước.

Dự án này có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát ngập của các quận, huyện trong vùng bảo vệ như Q.1, Q.4, Q.7, Q.8, Nhà Bè, Bình Chánh. Ông Mãi cho biết sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về hồ sơ thủ tục, mặt bằng, vật liệu xây dựng… để dự án hoàn thành vào năm 2023.

Dự án chống ngập do triều có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam làm nhà đầu tư, mục tiêu giải quyết ngập do triều cho vùng bờ hữu sông Sài Gòn với phạm vi 570 km2, dự kiến có 6,5 triệu người dân được hưởng lợi.

Theo hợp đồng, dự án khởi công từ giữa năm 2016 và hoàn thành sau 36 tháng thi công (tháng 6.2019) nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào vận hành. Đến nay, tiến độ dự án đạt khoảng 90% tổng khối lượng công trình.