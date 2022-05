TP.HCM: Cướp điện thoại bất thành, nghi can chậm rãi rời đi... như không có chuyện gì

Ngày 14.5, trên mạng xã hội chia sẻ clip về một vụ cướp giật điện thoại hết sức manh động và liều lĩnh. Sau khi ra tay giật điện thoại bất thành, nghi can cướp chạy xe máy chậm rãi rời đi với vẻ đầy thách thức.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Thoại Ngọc Hầu (Q.Tân Phú, TP.HCM). Anh L.T.P (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết, gần 6 giờ ngày 12.5, anh chạy ô tô đến đường Thoại Ngọc Hầu gần giao lộ Nguyễn Sơn (Q.Tân Phú) để đón khách đi đám cưới.

Trong lúc chờ khách, anh P. xuống xe ngồi trên vỉa hè lấy điện thoại ra xem. Lúc này, nam thanh niên chạy xe máy tới giật điện thoại trên tay anh P.. Theo phản xạ, anh P. giật mạnh tay khiến nghi can không thể giật được điện thoại.





Theo anh P., sau khi giật điện thoại không thành, nghi can cướp chạy xe máy chậm rãi rời đi, ngoái đầu lại nhìn như thách thức.

Toàn bộ vụ cướp giật điện thoại được camera an ninh ghi lại. Do chưa mất tài sản nạn nhân không trình báo công an, chỉ đăng đoạn clip lên mạng để người dân cảnh giác.