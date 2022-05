TP.HCM: Cướp giật iPad trên tay bé trai 7 tuổi

Ngày 11.5, Công an P.An Lạc A (Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chị L.T.A.Đ (34 tuổi, ngụ Q.10) cho biết, chiều 8.5, chị chạy xe máy chở theo con trai 7 tuổi đang học lớp 2 từ Q.10 qua nhà bà ngoại ở hẻm 460 đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc A, Q.Bình Tân).

Trong lúc đứng trên đường, con trai 7 tuổi của chị bị người nam chạy xe máy ngang qua giật chiếc iPad trên tay rồi chạy mất.

“Khi xem lại camera thì thấy kẻ cướp giật chạy xe máy ngang qua rồi ngoái đầu lại nhìn. Thấy con trai mình cầm chiếc iPad nên người này chạy xe quay lại giật lấy iPad ngay trên tay bé”, chị Đ. cho biết.





Nạn nhân đã trình báo công an và cho biết chiếc iPad bị kẻ cướp giật mất có giá 12 triệu đồng và là thiết bị để phục vụ cho con học tập.

Liên quan vụ cướp giật này, đại diện Công an P.An Lạc A xác nhận đã tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân. Công an đã lập hồ sơ, chuyển cho cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.