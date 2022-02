TP.HCM: Điều tra vụ 2 cô gái bị đe dọa, cướp xe máy lúc 1 giờ sáng

Ngày 18.2, Công an Q.Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ 2 cô gái bị nhóm người cướp xe máy lúc rạng sáng trên địa bàn P.Tân Tạo.

Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ sáng 17.2, chị T.N.Q.N (24 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) chạy xe máy chở theo em họ là T.T.T.T (23 tuổi), lưu thông trên đường Lê Đình Cẩn hướng về Tỉnh lộ 10.

Khi đến hẻm 173 đường Lê Đình Cẩn (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân), chị N. và em họ bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe máy cùng chiều vượt lên, cúp đầu xe, đe dọa khiến nạn nhân ngã xuống đường.





Quá hoảng sợ, chị N. cùng người em họ bỏ xe để chạy vào hẻm. Liền đó, đồng bọn của 2 thanh niên chạy đến. Cả nhóm này lấy xe máy của nạn nhân chạy khỏi hiện trường.

“Nhóm người cầm dao đe dọa nên tôi phải bỏ chạy để giữ tính mạng. Trong cốp xe bị cướp lấy mất có điện thoại cùng giấy tờ xe”, chị N. nói.

Người dân tại hiện trường cho biết, nghe có tiếng tri hô cướp nhưng khi chạy ra thì kẻ cướp đã lên xe tẩu thoát. Camera nhà dân tại đây ghi lại hình ảnh vụ cướp xe máy xảy ra rất nhanh. Nạn nhân đã trình báo công an. Lãnh đạo Công an P.Tân Tạo cho biết, Công an Q.Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM trích xuất camera, truy xét nhóm người gây án.