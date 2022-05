TP.HCM: Điều tra vụ xe Audi bốc cháy trên đường Mai Chí Thọ, 2 người tử vong

Trưa 21.5, Đội điều tra tổng hợp ( Công an TP.Thủ Đức ) phối hợp với Công an TP.HCM điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô hiệu Audi và xe tải trên đường Mai Chí Thọ khiến hai người tử vong vào rạng sáng cùng ngày (21.5).

Theo đó, lúc 1 giờ 45 phút ngày 21.5, tại cầu Cá Trê Lớn nằm trên đường Mai Chí Thọ (P.An Lợi Đông, TP.Thủ Đức) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe Audi BS 51G - 604.14 và xe tải BS 51C - 138.69. Tai nạn làm hai phương tiện cháy rụi, hai người đi trên xe Audi tử vong tại chỗ.

Theo Công an TP.Thủ Đức, vào thời điểm trên, hai người (chưa rõ danh tính) đi trên xe ô tô hiệu Audi BS 51G - 604.14 lưu thông ngược chiều trên đường Mai Chí Thọ, hướng từ đường Trần Quý Kiện về đường Trần Não.

Khi xe Audi đến cầu Cá Trê Lớn thì tông trực diện vào xe tải BS 51C - 138.69 do anh Trần Hải Dương (34 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển.

Cú va chạm mạnh làm chiếc Audi biến dạng, bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội, thiêu rụi cả 2 phương tiện. Hai người trên xe Audi mắc kẹt và tử vong trên xe.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Cát Lái (PC08 Công an TP.HCM) đã phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy. Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn nghiêm trọng là do xe Audi đi ngược chiều với tốc độ cao rồi tông trực diện vào xe tải.