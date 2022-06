TP.HCM: Hơn chục thanh niên xông vào quán ăn vung hung khí chém người

Ngày 3.6, mạng xã hội chia sẻ clip nhóm hơn chục người xông vào quán ăn cầm hung khí đuổi chém người, gây bức xúc.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một quán ăn trên đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Nhân viên của quán này cho biết, tối 1.6, hai nhân viên trong lúc ăn khuya tại quán thì H. (17 tuổi, bạn của một nhân viên quán ăn) đi vào nhờ chở về nhà nhưng người này không có xe và nói H. ngồi đợi.

Hơn 22 giờ cùng ngày, có một nhóm hơn chục người chở nhau trên nhiều xe máy đến xông vào quán. Thấy nhóm người tay lăm lăm hung khí xông đến, hai nhân viên quán cùng H. bỏ chạy vào bên trong.





Nhóm này xông vào tấn công H., khiến nạn nhân nằm gục xuống sàn nhà. Nhóm người này còn đập phá một số vật dụng trong quán, lấy đi chiếc điện thoại của H. để trên bàn trước khi rời đi.

H. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng ở tay, hiện đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở Q.10.

Gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Liên quan vụ nhóm người xông vào quán chém người này, đại diện Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận có xảy ra vụ việc. Công an đã mời một số người liên quan lên làm việc, điều tra làm rõ.