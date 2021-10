TP.HCM: Khởi tố 3 người trong gia đình hành hung nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Liên quan vụ hành hung với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Q.8 (TP.HCM), ngày 6.10, Cơ quan CQĐT Công an Q.8 cho biết đã khởi tố đối với Liêu Tuấn Trọng (50 tuổi), Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng) và Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo CQĐT, 3 bị can này đã tấn công 2 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào trưa 24.9 tại P.4, Q.8.

Công an cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, tổ nhân viên y tế trong đó có anh H.N. (27 tuổi), Q.P. (24 tuổi) đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển. Khi đó, ông Trọng từ trong nhà đi ra và yêu cầu được phát que xét nghiệm để đem về tự lấy mẫu.





Đề phòng việc lấy mẫu không đảm bảo quy trình, anh P. không phát que, còn ông Trọng không đồng ý lấy mẫu tại chỗ vì sợ lây nhiễm chéo. Hai người xảy ra xô xát và được anh N. can ngăn. Lúc này, Thảo và bà Hương chạy đến dùng bàn ghế nhựa ném vào anh P. và N. rồi bỏ đi.

Hình ảnh về vụ việc được người dân quay video, đăng trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an P.4, Q.8 phối hợp với Công an Q.8 mời những người liên quan đến làm việc và đến nay khởi tố 3 bị can nói trên vì đã tấn công 2 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.