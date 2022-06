TP.HCM: Khởi tố thêm 3 bị can vụ bán rẻ đất nền ở H.Bình Chánh

Liên quan vụ án bán rẻ đất nền xảy ra tại khu tái định cư An Phú Tây (H.Bình Chánh) gây thiệt hại lớn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố thêm ông Mai Văn Đường (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận) và 2 bị can.