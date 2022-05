TP.HCM: Ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu trái cây, chiếm đoạt 77.280 USD

Ngày 24.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Hoàng Oanh (44 tuổi, quê Khánh Hòa) can tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

KLĐT thể hiện, bị can Hồ Thị Hoàng Oanh là Giám đốc Công ty TNHH TM Golden Ant (viết tắt Công ty Golden Ant), kinh doanh mặt hàng trái cây nhập khẩu. Công ty có nhiều chi nhánh bán trái cây tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố. Bà Đ.T.H.N là Giám đốc Công ty V., Công ty A.W và Công ty V. tại Mỹ.

Do Oanh và bà N. từng hợp tác kinh doanh, mua bán trái cây nên Oanh được bà N. tin tưởng. Khoảng tháng 12.2019, Công ty V. và Công ty A.W có nhu cầu nhập trái cây từ Mỹ, Hàn Quốc, nhưng không có giấy chứng nhận nhập khẩu, nên đã ký 3 hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty Golden Ant, nhập khẩu khoảng 2.720 thùng trái cây, tổng giá trị hàng hóa là 88.160 USD.

Theo nội dung hợp đồng, sau khi Công ty V. và Công ty A.W chuyển tiền, thì Công ty Golden Ant phải chuyển cho đối tác nước ngoài trong cùng một ngày, nhưng Công ty Golden Ant không thực hiện. Theo đó, sau khi bà N. chuyển khoản 88.160 USD, Oanh chỉ chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp khoảng 176 triệu đồng.





Theo đó, sau khi nhận được số tiền trên, Oanh không thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài mà tự ký chứng từ, chuyển khoản 33 triệu đồng trả tiền thuê nhà, nộp hơn 1,3 tỉ đồng trả tiền lãi ngân hàng và chuyển tiền cho nhiều cá nhân khác...

Tại CQĐT, Oanh khai nhận, ý thức được hành vi của mình là sai trái, không có ý chiếm đoạt tiền nhưng do lô hàng trái cây bị hư hỏng, muốn dừng lại để kiểm tra và vẫn cố gắng khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bị can chưa cung cấp được các tài liệu, chứng cứ để chứng minh với CQĐT.

CQĐT nhận định, bị can Oanh đã chiếm đoạt số tiền 77.280 USD của Công ty V. và Công ty A.W. Theo đó, khi nhà cung cấp nước ngoài và nhân viên của bà N. hối thúc thanh toán thì Oanh cung cấp thông tin gian dối về việc đang làm thủ tục chuyển tiền để tạo lòng tin. Mặt khác, Oanh tự ý ký các chứng từ, chuyển khoản tiền sử dụng cá nhân, không thực hiện đúng quy định hợp đồng ủy thác nhập khẩu.