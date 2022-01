TP.HCM: Mâu thuẫn trong buôn bán, một người bị chém nhập viện

Ngày 10.1, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip một vụ đánh nhau có hung khí gây xôn xao dư luận. Vụ việc xảy ra hơn 12 giờ ngày 7.1, tại hai cửa hàng kinh doanh buôn bán liền kề nhau trên đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM), một người bị chém phải nhập viện điều trị.

Theo camera an ninh, hai nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ lao vào đánh nhau, đập phá đồ đạc. Trong đó, một người đàn ông cầm hung khí (dao tự chế dài) chém liên tiếp vào người nam đang giằng co với người nữ. Một số người đứng ra can ngăn nhưng đành bất lực.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ đánh nhau xuất phát từ việc mâu thuẫn trong buôn bán. Người của cả hai bên đều bị thương.





Trong đó, người nhà anh N.T.D (39 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết do bị chém gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể, hiện anh D. đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Liên quan vụ "đánh nhau, một người bị chém nhập viện" này, Công an P.Tây Thạnh cho biết đã làm việc các bên liên quan. Công an đã lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Tân Phú (TP.HCM) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.