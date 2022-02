TP.HCM: Mới khai trương đầu năm đã bị trộm lấy mất xe

Theo anh H.T.T (28 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú Q.Tân Phú) nạn nhân của vụ mất trộm xe, cho biết khoảng 18 giờ 45 ngày 7.2, anh để xe máy trên vỉa hè trước cửa tiệm sửa xe nơi anh làm việc trên đường Lê Thị Hà (xã Tân Xuân, H.Hóc Môn).

Lúc này, có 3 người nam đi trên 2 xe máy đến dừng gần cửa tiệm, một người đi đến dắt chiếc xe máy anh T. ra ngoài nổ máy, rồi tẩu thoát cùng đồng bọn.

“Xe máy tôi mua năm 2019 giá gần 30 triệu đồng. Do bất cẩn, tôi vẫn cắm chìa khóa trên xe nên bọn chúng lấy chạy đi, người dân gần đó cũng phát hiện nhưng không ai kịp phản ứng. Sự việc xảy ra quá nhanh chỉ trong vài giây”, anh T. nói.





Được biết, tiệm sửa xe nơi T. làm việc mới khai trương một ngày thì xảy ra vụ việc mất trộm xe. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân đã trình báo công an.

Liên quan vụ trộm này, Công an xã Tân Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, công an cũng đã trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, xử lý.