TP.HCM: Một cảnh sát hình sự bị đâm tử vong trong vụ va chạm xe máy

Trưa cùng ngày, Công an Q.10 (TP.HCM) báo cáo nhanh trường hợp thượng úy L.T.D, 34 tuổi, là trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, liên quan vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Vào lúc 23 giờ 30 ngày 6.1, thượng úy L.T.D trên đường từ cơ quan về nhà, khi đi đến đoạn vòng xoay đường Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng, P.1, Q.Gò Vấp; thì có va chạm xe với 2 người đi đường và xảy ra xô xát.

Theo thông tin ban đầu, 1 trong 2 người va chạm tên là Phạm Tròn (37 tuổi, chưa rõ lai lịch) trong tình trạng say xỉn có dùng dao đâm thượng úy L.T.D 6 nhát. Công an Q.Gò Vấp đã đưa thượng úy L.T.D đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhưng đến 0 giờ 10 ngày 7.1 thì thượng úy L.T.D qua đời.

Công an Q.10 đã cử cán bộ liên hệ Công an Q.Gò Vấp để phối hợp ban đầu, đồng thời cử cán bộ túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ gia đình thượng úy L.T.D.

Sáng cùng ngày, Thanh Niên đã thông tin ban đầu về vụ việc trên.

Theo đó, khuya 6.1, tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (thuộc P.1, Q.Gò Vấp) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy.

Hai bên sau đó đã xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Bất ngờ, một trong hai người dùng hung khí đâm người còn lại trọng thương. Lúc này, một người đi ngang qua, chứng kiến vụ việc nên đến can ngăn thì cũng bị đâm.





Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng báo công an và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một người đã tử vong.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, nghi phạm có dấu hiệu say xỉn, đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Nạn nhân tử vong tên D., là cảnh sát hình sự của 1 quận trên địa bàn TP.HCM (thời điểm xảy ra vụ việc, người này mặc thường phục).

Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng chưa cung cấp danh tính cụ thể của các nạn nhân và nghi phạm.

Hiện vụ việc một cảnh sát hình sự bị đâm tử vong, một người bị thương trong vụ va chạm giao thông ở Q.Gò Vấp, đang được công an khẩn trương làm rõ.