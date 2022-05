TP.HCM: Mua bán ma túy để... cấn nợ

Ngày 17.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 5 bị can Nguyễn Trần Anh Duy, Trịnh Thị Kim Lan, Vũ Thị Xuân Thi, Trịnh Ngọc Dũng (cùng ngụ TP.HCM) cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" trong vụ án mua bán ma túy xảy ra tại H.Bình Chánh (TP.HCM).

Theo hồ sơ vụ án, lúc 9 giờ 30 ngày 6.5.2021, tại địa chỉ C3/33 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an H.Bình Chánh phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Q.Tân Phú, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện, bắt quả tang Trịnh Ngọc Dũng và Vũ Thị Xuân Thi có hành vi cất giấu trái phép hơn 1,8 kg ma túy ketamine.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Trần Anh Duy tại căn hộ 11B3 chung cư K. (thuộc P.Tân Thới Nhất, Q.12) phát hiện và thu giữ ma túy ketamine.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, số ma túy thu giữ khi bắt quả tang Dũng và Thi sau khi cả 2 vừa nhận từ Duy và đang trên đường đem về nhà tại H.Bình Chánh giao cho Trịnh Thị Kim Lan (em gái Dũng).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giam đối với Duy và Lan về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại CQĐT, Duy khai nhận có quen một người tên M. (không rõ lai lịch), được M. thuê cho 2 căn hộ tại chung cư K. (Q.Tân Phú) để ở và làm kho chứa ma túy. Ngày 6.5.2021, M. gọi cho Duy nói sẽ có người đem ma túy đến, yêu cầu Duy cất giữ và giao cho khách. Duy được M. trả tiền công là 70 triệu đồng/tháng.

Bị can Lan khai nhận, do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả khoản nợ 300 triệu đồng cho T. (chưa rõ lai lịch) ở Campuchia, nên đồng ý mua bán ma túy để trừ nợ. T. bán cho Lan với giá 250 triệu đồng/kg ma túy ketamine, Lan bán được 1 kg thì T. trừ 20 triệu đồng vào khoản nợ. Đồng thời, Lan được hưởng số tiền chênh lệch.





KLĐT thể hiện, Lan đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 2 lần. Lần thứ nhất, Lan mua 200 gr ma túy ketamine của T. với giá 50 triệu đồng, rồi nhờ Thi và Dũng đi lấy giúp đem về bán cho L. (chưa rõ lai lịch) với giá 54 triệu đồng.

Lần thứ hai (ngày 6.5.2021), L. hỏi mua 2 kg ma túy ketamine với giá 560 triệu đồng, Lan gọi điện thoại cho T. đặt mua. Lần này, T. cho Lan số điện thoại của Duy để liên lạc lấy ma túy. Sau đó, Lan tiếp tục nhờ Dũng và Thi đi lấy ma túy và trên đường đem về giao cho Lan thì bị Công an H.Bình Chánh bắt quả tang.

Tại CQĐT, bị can Thi và Dũng khai nhận trong thời gian sống chung nhà với Lan đều biết Lan mua bán trái phép chất ma túy, nhưng vẫn đồng ý giúp Lan đi lấy ma túy. Tuy nhiên, cả 2 bị can khai nhận, cả 2 lần đi lấy ma túy giúp Lan đều không biết bên trong là loại ma túy gì, khối lượng bao nhiêu, cũng như Lan giao dịch với những ai.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết luận, bị can Duy đã có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" với tổng khối lượng thu giữ là hơn 5,3 kg ma túy ketamine, còn bị can Lan là hơn 1,8 kg ma túy ketamine.

Đối với bị can Dũng và Thi có hành vi đồng phạm "Mua bán trái phép chất ma túy" với vai trò giúp sức cho bị can Lan.